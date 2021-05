Estas han sido las 5 fotos de Luisa Fernanda W que han revolucionado en Instagram

Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) realizó en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 795.400 de interacciones entre sus aficionados.

Y ahora Máximo con su poema 😍♥️





Hoy trabajando hasta tarde, pero feliz porque pronto les mostraré toda la colección @joystazjeans by Luisa Fernanda W 🌈





#Colombia oremos por las víctimas, por sus familias, oremos por Colombia entera 💔 no más división, no más muertes, que tristeza tan grande ver a nuestro país hermoso sufriendo de esta manera. NO MÁS 🙏🏻💔





Vamos Colombia 🇨🇴 marchemos con respeto. “Luchar aunque no te falte nada porque algunos les falta TODO” NOOOOO A LA REFORMA TRIBUTARIA!!!! 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴





Por todas las víctimas SEA CUAL SEA SU POSICIÓN. NO es justo ver TANTA SANGRE. Hago este post sin importar cuanta gente esté o no de acuerdo conmigo, lo hago para alzar la voz y decir NO MAS SANGRE 🩸 sea cual sea la posición, la raza, o el uniforme.. 🙏🏻

Luisa Fernanda Cataño Rios, conocida en redes sociales como 'Luisa Fernanda W', nació en Medellín, en julio de 1993. Su padre falleció poco antes de que ella naciera y su madre se llama Viviana Ríos.

Es comunicadora social y periodista. En 2013, por diversión, publicó su primer video en la plataforma YouTube. Luisa también ha trabajado como modelo y fue imagen de varios videos musicales de rancheras y reguetón. El más conocido fue el videoclip «Por una cerveza», del cantante de música popular Jhonny Rivera, en el que Luisa interpretó el papel de su novia.

Incursionó en el mundo del cantó meses después, lanzando canciones como «Así Soy Yo», «Beso de Desayuno» y «Bloqueo».

Luisa Fernanda es considerada una estrella de Instagram enormemente popular con más de 14 millones de seguidores, tendencia que también se ha extendido a su muy exitoso canal de YouTube con más de 4.7 millones de suscriptores.

En 2017, Luisa fue prenominada en los "Kids Choice Awards Colombia" y, en 2018, recibió la noticia de su nominación en la categoría "Instagramer nivel Dios Colombia" de los premios MTV MIAW. Luisa es muy conocida por hacer videos cortos en los que se demuestra como una chica extrovertida que hace tutoriales de maquillaje, de peinados, hace storytimes, reviews y habla sobre lo que le va sucediendo día a día.