Estados Unidos.- Under Armour pagará 7,5 millones a la SEC para zanjar una investigación sobre su contabilidad

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El fabricante estadounidense de ropa y calzado deportivo Under Armour ha llegado a un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) para resolver mediante el pago de una multa de 9 millones de dólares (7,5 millones de euros) una investigación sobre la contabilidad de la empresa.



La SEC había acusado a Under Armour de engañar a los inversores respecto del crecimiento de sus ingresos y de no revelar las incertidumbres conocidas sobre sus perspectivas de ingresos futuros.



"Cuando las empresas cotizadas describen cómo lograron sus resultados financieros, no deben presentar información errónea que sea importante para los inversores", dijo Kurt Gottschall, director de la oficina regional de Denver de la SEC.



A través de este acuerdo, la compañía, que no admitió ni negó los cargos de la SEC, se resuelven todas las reclamaciones pendientes ante la CNMV estadounidense, cuyo personal ha confirmado que no tiene la intención de recomendar que se tomen medidas contra el presidente ejecutivo, el director financiero o cualquier otro miembro de la cúpula directiva de la empresa en relación con esta investigación.



Asimismo, la compañía, que previamente había anunciado que también había estado respondiendo a solicitudes de documentos e información por parte del Departamento de Justicia, confirmó que no ha recibido ninguna solicitud de este desde el segundo trimestre de 2020.