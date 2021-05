España e Italia apuestan en el G20 por certificados para reanudar el turismo

EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Roma, 4 may (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, y el ministro italiano de Turismo, Massimo Garavaglia, defendieron hoy en la reunión virtual bajo la Presidencia italiana del G20 la aprobación de certificados de movilidad para reactivar el turismo internacional, golpeado por la crisis de la pandemia.

Los dos países quieren transmitir confianza a los turistas extranjeros para que este verano viajen a sus territorios y ayuden a reactivar sus economías, dañadas por los cierres para evitar la propagación del coronavirus.

Los ministros del Turismo del Grupo de los 20 debatieron durante unas tres horas fórmulas para impulsar el sector en condiciones de seguridad, sin que los desplazamientos conlleven un descontrol de la curva de contagios.

Coincidieron en que "el turismo sigue siendo uno de los sectores más afectados por la pandemia, con una caída de las llegadas de turistas internacionales en un 73 % a nivel mundial en 2020 e impactos sin precedentes en los grupos vulnerables y las micro, pequeñas y medianas empresas", según explicó la Presidencia italiana del G20 en una nota.

"Con casi 62 millones de empleos en viajes y turismo perdidos en todo el mundo, lo que representa una caída del 18,5 %, las perspectivas siguen siendo muy inciertas", prosiguió.

El restablecimiento de los viajes es crucial para la recuperación económica mundial, observaron los ministros, y por eso uno de los temas que trataron fue el certificado verde digital que la Unión Europea (UE) quiere tener disponible en junio y que incluirá datos como la vacunación, para facilitar los desplazamientos, tal y como indicó Garavaglia en la rueda de prensa posterior a la sesión.

LA MOVILIDAD SEGURA, UNA PRIORIDAD PARA ESPAÑA

La ministra española Maroto destacó en su intervención que "para España es una prioridad en estos momentos acelerar los instrumentos multilaterales para reiniciar los viajes internacionales seguros, tanto la iniciativa de la OCDE 'Blueprint for safe internacional travel' como el 'Digital Green Pass' que desarrolla la Unión Europea", informó su ministerio en un comunicado.

También es fundamental para España "garantizar una movilidad segura para restaurar la confianza en los viajes y reactivar el turismo internacional y la economía española en general".

El G20 también abordó cómo hacer un turismo más sostenible y la titular española recordó que es importante para el Gobierno de Pedro Sánchez poner en marcha el Plan de Transformación y Modernización del sector turístico, que va a permitir movilizar 3.400 millones de euros de inversiones públicas en los próximos tres años financiadas con el programa Next Generation EU.

"Nuestro objetivo es mantener el liderazgo de España en el turismo mundial y para ello abordaremos junto a la reactivación del sector las transformaciones necesarias para modernizar nuestro modelo turístico, con pilares basados en la sostenibilidad, la calidad, la seguridad y la digitalización como hoja de ruta", explicó Maroto.

ITALIA INVITA A LOS TURISTAS A RESERVAR YA SUS VACACIONES

Italia es otro de los países que rivaliza en estos momentos por atraer la atención internacional y, de hecho, el primer ministro italiano, Mario Draghi, pidió a los turistas internacionales que "reserven sus vacaciones" en el país, durante una breve intervención en la rueda de prensa, antes de ceder la palabra a Garavaglia.

"Ha llegado el momento de reservar vuestras vacaciones en Italia y naturalmente no vemos la hora de acogeros de nuevo", justificó, al tiempo que opinó que "el turismo volverá a ser fuerte en Italia y más fuerte que antes".

"Queremos ofrecer normas claras para permitir que los turistas puedan venir a Italia", añadió el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), quien señaló que "a mitad de junio el certificado verde estará operativo en la UE" y "los turistas podrán moverse en de un país a otro sin cuarentena".

Pero antes, a mitad de mayo, Italia pondrá en funcionamiento un salvoconducto para favorecer los movimientos interiores.

Draghi expuso que el turismo "juega y jugará" un papel fundamental "en la recuperación" económica mundial.

Por su parte, Garavaglia subrayó que este sector da trabajo habitualmente a mujeres y jóvenes, dos colectivos que se han visto duramente golpeados por la pandemia, y relanzar esta industria les ayudará, al igual que a las regiones el sur del país.

Por su parte, el secretario de Estado de Turismo, el francés Jean-Baptiste Lemoyne, defendió en las redes sociales que "la cooperación internacional es fundamental para relanzar el turismo global" y que es esencial "trabajar en la reanudación de la movilidad internacional, el apoyo a los actores turísticos y la transformación del sector".

Laura Serrano-Conde