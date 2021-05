El Salvador.- Zaragoza.- Comienzan los trabajos de restauración de la portada norte de la Iglesia de El Salvador de Ejea

04/05/2021 Iglesia de San Salvador, Ejea de los Caballeros, portada norte. ESPAÑA EUROPA ARAGÓN CULTURA GOBIERNO DE ARAGÓN



Los trabajos de restauración de la portada norte de la Iglesia de El Salvado de Ejea de los Caballeros comenzarán las próximas semanas. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón destina 180.000 euros a estas actuaciones, que tendrán un plazo de ejecución de 6 meses, por lo que se prolongarán hasta principios de noviembre.



Una parte del citado presupuesto se destinará a la restauración de la portada propiamente dicha y la otra a la instalación de una protección que garantice que los elementos recuperados no se vean afectados por los agentes medioambientales que hasta ahora han acelerado su progresivo deterioro.



La intervención, que impulsa la Dirección General de Patrimonio, va a consistir en la limpieza, consolidación y fijación tanto de la piedra como de los morteros y las policromías que componen la portada. Estas actuaciones llevarán aparejada una importante labor de documentación, así como diversos estudios de materiales, cuyos resultados se plasmarán en una memoria final de los trabajos realizados, que incluirá también un plan de mantenimiento y conservación preventiva para el futuro.



Una vez finalizada la restauración, se montará la citada protección para garantizar que la portada no se vean afectada por los agentes medioambientales, aunque también permitirá una contemplación integral de los elementos, ya que está previsto instalar una estructura ligera, realizada en vidrio con finos perfiles metálicos y un tejadillo de zinc, que respetará plenamente los valores históricos, estéticos y simbólicos, así como su funcionalidad e incorporará un cuidado sistema de iluminación y otro anti-aves.



A finales de 2021 la portada norte de la iglesia del Salvador de Ejea de los Caballeros podrá contemplarse totalmente restaurada, protegida y realzada.



ROMÁNICO TARDÍO



La iglesia de El Salvador, en Ejea de los Caballeros, fue declarada Monumento histórico-artístico --hoy Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento-- en 1931. Fue construida entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII en estilo románico tardío con algunos elementos góticos y renacentistas.



Es un edificio realizado en sillería de piedra arenisca de excelente talla, que presenta nave única de cuatro tramos con capillas laterales y ábside poligonal. La transición al gótico se observa en la bóveda central, de cañón muy apuntado, y en la bóveda nervada del ábside.



Mientras, las capillas laterales abiertas entre los contrafuertes, y que son fruto de una ampliación del siglo XV, se cubren con bóvedas de distintos tipos. Al exterior, el templo muestra un aspecto fortificado debido al remate almenado de la nave y a la tipología del torreón noroccidental con matacanes y garitones.



Su robustez arquitectónica contrasta con la delicadeza de la decoración figurada de sus dos portadas esculpidas de estilo románico y atribuidas tradicionalmente al 'Maestro de Agüero' o 'Maestro de San Juan de la Peña'.



La occidental aparece flanqueada por dos torres mientras que la septentrional estaba anteriormente cobijada por un pórtico, hoy desaparecido. Esta excepcional portada se abre por medio de cinco arquivoltas, que relatan la vida de Cristo y culminan con la representación de la Última Cena en el tímpano central y todavía conserva restos de su policromía original.



Este templo parroquial, perteneciente a la Archidiócesis de Zaragoza, atesora en su interior un notable conjunto de bienes muebles de gran interés histórico-artístico.



CONSERVACIÓN



En cuanto a su estado de conservación actual hay que resaltar que, tras diversas actuaciones llevadas a cabo desde 1985, la Dirección General de Patrimonio Cultural encargó en 2007 un proyecto de ejecución de restauración de la fachada norte de la iglesia de El Salvador, que fue ejecutado entre 2009 y 2010 gracias a un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Arzobispado de Zaragoza y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.



Estas obras finalizaron en diciembre de 2010 y consistieron en la restauración de toda la fachada septentrional del templo, cuyo paramento de piedra arenisca estaba muy deteriorado, y en la eliminación de un atrio que desfiguraba dicha fachada, aunque hasta entonces había servido para proteger la portada románica, ya bastante dañada.



Sin embargo, dicha intervención no abordó en ese momento la restauración de la portada románica por haberse detectado restos de policromías y deterioros más específicos que en el resto de la fachada, razones por las que se requería un proyecto de restauración más detallado. De este modo, la portada quedó a la intemperie durante unos pocos meses hasta que en 2011 se le colocó una protección provisional realizada en chapa metálica y con una serigrafía de la misma.



En 2017 la Dirección General de Cultura y Patrimonio retomó el proyecto y encargó, por un lado, un proyecto de restauración integral de la portada, y, por otro lado, la redacción de un proyecto de protección definitiva de la portada.