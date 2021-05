El peor legado del genocidio, su impunidad, dice el ministro de Exteriores armenio

El ministro de Asuntos Exteriores de Armenia Ara Aivazián durante una entrevista por videoconferencia con la Agencia Efe. EFE/Ministerio de Exteriores de Armenia

Moscú, 4 abr (EFE).- "El legado más triste del genocidio armenio es su impunidad", asegura en una entrevista a Efe Ara Aivazián, ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, quien resalta la importancia histórica del reciente reconocimiento como genocidio de la tragedia ocurrida bajo el Imperio Otomano por parte del presidente de EEUU, Joe Biden.

"El legado más triste del genocidio armenio es su impunidad, y el que los organizadores y perpetradores escaparan a la justicia internacional", dice Aivazián en videoconferencia desde Ereván, la capital armenia.

Por eso, Aivazián considera que el reconocimiento de Biden del pasado 24 de abril como "genocidio" de la matanza de 1,5 millones de armenios bajo el Imperio Otomano "es un toque de atención para la comunidad democrática" y una "señal de seguridad" ante futuras agresiones, en clara alusión a Turquía.

"La declaración de Biden, yo creo, va a ser un fuerte impulso para el reconocimiento de nuestra tragedia (...). Yo diría que es el momento de la verdad", vaticina.

El responsable de la diplomacia armenia alerta sobre los planes "expansionistas" de Turquía, a la que acusa de "planificar" la reciente guerra en Nagorno Karabaj (2020), donde se cometieron "crímenes de guerra", según Aivazián.

"No se trata sólo del derecho a la verdad y a la justicia histórica, sino de que la impunidad siempre inspira nuevos crímenes de Estado", insiste.

Aivazián recuerda que fue el exterminio entre 1915 y 1923 de un millón y medio de armenios el que acuñó a nivel internacional el concepto de genocidio y las bases legales para su prevención.

Con el de EEUU, ya son treinta los países que han reconocido como genocidio la tragedia del este milenario pueblo, que Turquía no considera un crimen de lesa humanidad y lo relaciona con los acontecimientos ocurridos en el contexto de la Primera Guerra Mundial.

El primer Estado en apoyar la causa armenia fue Uruguay, quien dio el histórico paso en 1965. Le siguieron los reconocimientos de Francia, Alemania, Italia, Canadá, Rusia, Argentina, Paraguay, Venezuela, Chile y Bolivia, entre otros.

Entre los países que han reconocido el genocidio no figura Israel, pese a que los judíos fueron víctimas del Holocausto.

La lucha de Armenia y su diáspora, parte de la cual surgió precisamente después del genocidio, no cesará con el reconocimiento estadounidense, pues el principal objetivo de los armenios es conseguir el reconocimiento turco para poder abrir una nueva página en la historia de ambos países. EFE

io/msr

(foto)