El Hang Seng avanza un 0,7 % gracias al impulso de bancos y energéticas

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 4 may (EFE).- El Hang Seng, principal índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, cerró hoy con una subida del 0,7 % impulsada por las ganancias en el sector financiero y de las empresas energéticas.

El selectivo hongkonés terminó en los 28.557,14 puntos, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, sumó un 0,49 %.

Los cuatro subíndices del parqué hongkonés cerraron hoy en verde: Finanzas (0,78 %), Servicios (0,86 %), Inmobiliario (0,52 %) y Comercio e Industria (0,66 %).

En terreno financiero destacaron las ganancias del conglomerado HSBC, uno de los valores más importantes de la bolsa hongkonesa, que se anotó un 1,8 %.

También sumaron hoy las aseguradoras AIA (1,66 %) y China Life (1,03 %).

No obstante, el banco ISBC se dejó un 0,6 % y China Construction Bank, un 0,82 %.

Al margen de las financieras, fueron las empresas energéticas las que lideraron los avances de este martes: Sinopec ganó un 4,08 %, Petrochina, un 3,55 %, y Cnooc, un 1,59 %.

Resultados mixtos entre las empresas estatales de telecomunicaciones, dado que China Mobile descendió un 0,5 % y China Unicom logró sumar un 0,22 %.

Y en cuanto a las tecnológicas, mal día para Tencent, que se dejó un 0,4 % mientras que el grupo Alibaba terminó la jornada con ganancias del 0,63 %.

En el ramo inmobiliario destacaron los rendimientos de títulos como China Resources Land, que avanzó un 2,5 %, así como las pérdidas de New World Development, que cedió un 0,73 %.

El volumen de negocio de la sesión fue de 90.800 millones de dólares de Hong Kong (11.691 millones de dólares, 9.725 millones de euros).