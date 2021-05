El gremio periodístico de El Salvador no descarta la persecución gubernamental

En la imagen un registro de Angélica Cárcamo, Presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), quien lamentó que en su país no exista una ley de protección de periodistas, por lo que el gremio podría enfrentar situaciones similares a las registradas en Guatemala, Honduras y Nicaragua. EFE/Miguel Lemus/Archivo

San Salvador, 3 may (EFE).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este lunes un pronunciado incremento en las vulneraciones a la libertad de prensa y no descartó que en medio de la situación política que enfrenta el país se dé persecución a comunicadores.

La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, lamentó en una conferencia de prensa que no exista una ley de protección de periodistas, por lo que el gremio podría enfrentar situaciones similares a las registradas en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

"Lo de este fin de semana nos acerca en muy corto tiempo a como están esos países", indicó en referencia a la destitución, a su juicio inconstitucional, de magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista.

Con la instalación de la nueva legislatura, el presidente Nayib Bukele concretó su influencia en dicho órgano y diversos sectores consideran que se amplió hasta la Corte Suprema con la destitución de magistrados y el nombramiento de otros afines al Gobierno.

"Nosotros no descartamos que en los próximos días pueda haber persecución a medios de comunicación, que se pueda intentar amedrentar a los medios privados, (...) que puedan haber despidos y persecución a periodistas", añadió Cárcamo.

César Fagoaga, síndico de la APES, indicó que "ahora mismo hay una vocación de opacidad de parte del Gobierno" y una "determinación de tener bajo reserva información pública", como los gastos hechos durante la pandemia de la covid-19.

ATAQUES SE DUPLICAN

De acuerdo con cifras de la APES, entre enero y abril pasados las agresiones contra la prensa se elevaron más de un 109 %, pasando de 54 en 2020 a 113 en el referido lapso de 2021.

Las afectaciones más recurrentes son la agresión (68), bloqueos de acceso a la información pública (10), declaraciones estigmatizantes (10) y acoso digital (5).

La organización de periodistas indicó en un comunicado que estas vulneraciones provienen principalmente de la Policía Nacional Civil (PNC) y funcionarios.

"Tales ataque promovido por el presidente (Nayib Bukele) y algunos funcionarios públicos revelan una grave violación a la libertad de expresión en el país", subrayó la APES.

El Salvador bajó 8 puestos en la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) hasta el 82, una de las mayores caídas del mundo a causa de las dificultades impuestas a quienes querían informar sobre la covid.

El Salvador y Brasil, según el informe, lideran la degradación de la prensa en América Latina, donde la crisis sanitaria de la covid-19 habría servido de excusa a varios países para dificultar aún más el trabajo de los periodistas.