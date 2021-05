El abridor estelar Dustin May, de los Dodgers, será sometido a la cirugía Tommy John

En la imagen un registro de Dustin May, lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, quien sufrió una rotura de un ligamento colateral cubital que lo alejará de las canchas por el resto de la temporada de la MLB. EFE/Tannen Maury/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 3 may (EFE).- La peor noticia que podía recibir el joven abridor de Los Angeles Dodgers, Dustin May, se la dieron este lunes los médicos al confirmarle que tendría que pasar por el quirófano y someterse a la operación Tommy John, que le costaría dar por concluida la presente temporada.

May, uno de los lanzadores jóvenes más brillantes del juego, sufre la rotura de un ligamento colateral cubital dañado, de acuerdo a la información ofrecida este lunes por los Dodgers, que se encuentran en Chicago, donde van a comenzar una serie de tres partidos frente a los Cachorros de Chicago.

La cirugía está programada para el martes en Los Ángeles y será realizada por el Dr. Neal ElAttrache.

El cronograma de recuperación generalmente cae entre 12 y 16 meses, un pronóstico que podría tener a May de regreso para el tramo de la temporada 2022.

May, de 23 años, no está programado para llegar a la agencia libre hasta después de la temporada 2026.

"Lo siento por él, lo más importante es su recuperación", declaró el manejador de los Dodgers, Dave Roberts. "Para nuestro equipo es un duro golpe. Pero tenemos muchos jugadores talentosos y solo debemos encontrar la manera de llenar ese vacío".

Los Dodgers comenzaron la temporada con una gran cantidad de lanzadores abridores de alto calibre, pero actualmente tienen cuatro abridores saludables.

Se trata del zurdo estelar Clayton Kershaw, el joven Walker Buehler, Trevor Bauer, fichado durante el descanso invernal, y el mexicano Julio Urias.

Otro zurdo, David Price, quien estaba operando desde un rol de bullpen, está sufriendo una lesión en el tendón de la corva que lo mantendrá fuera de cuatro a seis semanas.

Mientras que Tony Gonsolin todavía está en la lista de lesionados, aunque ha comenzado el proceso de recuperarse como lanzador abridor.

Gonsolin podría regresar antes de finales de mayo, momento en el que esencialmente ocuparía el lugar de May. Se espera que Price regrese como relevista.

Mientras tanto, los Dodgers, forzados a una doble cartelera dividida el martes después de que el partido del lunes en el Wrigley Field, de Chicago, fuera aplazado debido a las inclemencias del tiempo, podrían utilizar una variedad de relevistas cada vez que se necesite un quinto abridor.

Otra opción podría ser iniciar Bauer cada cuatro días, a diferencia de los tradicionales cinco. Bauer ha acogido durante mucho tiempo la oportunidad de operar bajo ese horario, afirmando que su cuerpo ha demostrado ser capaz de permanecer en un nivel óptimo con un día menos de descanso entre salidas.

"Lo hemos pensado, sí", dijo Roberts, quien también descartó previamente la posibilidad de utilizar al prospecto principal Josiah Gray como titular. "Hay un escenario en el que podría suceder. Creo que hacemos un buen trabajo al utilizar ciertas cosas, y ciertamente Trevor ha hablado de eso".

May tiene efectividad de 2.93 con 111 ponches y 27 bases por bolas en 113 2/3 entradas de temporada regular durante los últimos tres años, sorprendiendo a los fanáticos y evaluadores con su variedad de lanzamientos devastadores.

El abridor estelar de los Dodgers ganó el quinto lugar de la rotación del equipo, saliendo del entrenamiento de primavera y pareció alcanzar otro nivel en su desarrollo en el 2021, con efectividad de 2.74 en cinco aperturas.

May tuvo 35 ponches en 23 entradas lanzadas, la sexta tasa más alta de abanicados por 9 entre los 112 lanzadores con al menos 5 aperturas esta temporada.