Ejército de Nicaragua recuerda que "generales liberales" se rindieron a EE.UU.

Managua, 4 may (EFE).- El Ejército de Nicaragua rememoró este martes que hace 94 años "todos los generales liberales" se rindieron ante Estados Unidos, cuando liberales y conservadores que se disputaban el poder, con la mediación de Washington, acordaron dar fin a la llamada "guerra constitucionalista" en este país centroamericano.

"Todos los generales liberales aceptaron la rendición, menos el general Augusto C. Sandino, que con dignidad, patriotismo, firmeza y valentía enarboló la bandera de lucha por la liberación de la patria ante la intervención militar estadounidense", destacó el mayor Jimmy Alberto López Martínez, durante un acto del Ejército.

Las Fuerzas Armadas conmemoraron este martes el "Día de la Dignidad Nacional", que se celebra cada 4 de mayo con motivo del día en que el héroe nacional Sandino (1895-1934) se negó a firmar "La Paz del Espino Negro", conocido también como el "Pacto del Espino Negro", que puso fin a la guerra constitucionalista.

El Pacto planteaba el desarme general, la creación de la Guardia Nacional y la supervisión de las elecciones por parte de marines estadounidenses, "pero el general Sandino es el único de los generales que rechaza la imposición yanqui" y decidió continuar la lucha armada "contra el Gobierno usurpador del presidente Adolfo Díaz y contra las fuerzas militares norteamericanas de ocupación", según una ley nicaragüense.

MENSAJE A WASHINGTON

"La gesta histórica del general Sandino representa para los nicaragüenses el más alto ejemplo de patriotismo en defensa de nuestra independencia, soberanía, decoro y dignidad nacional, al enfrentar con firmeza y valentía la intervención militar estadounidense", señaló el Ejército nicaragüense en una declaración.

Para las Fuerzas Armadas, "el 4 de mayo es fiesta nacional, porque fue ese día en que Nicaragua probó ante los ojos del mundo que su honor nacional no se humilla, que le quedaban todavía hijos que con su sangre lavarían la mancha de los traidores", agrega la declaración militar.

En el acto, los militares nicaragüenses se comprometieron "a ser siempre fieles herederos de la gesta inmortal" del general Sandino y a cumplir sus misiones y tareas como lo mandatan la Constitución y las leyes.

"A 94 años de la histórica fecha, el ejemplo inmortal del general Sandino sigue vigente y los miembros del Ejército de Nicaragua, reiteramos nuestro compromiso de dar siempre: ¡Todo por la Patria!", agregó.

EEUU: JEFE MILITAR APOYA AL RÉGIMEN

Las relaciones entre el Ejército de Nicaragua y Washington están en sus horas más bajas, luego de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionara a su jefe, el general Julio César Avilés, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Avilés, de 64 años y jefe del Ejército de Nicaragua desde 2010, fue sancionado el 22 de mayo de 2020 por EE.UU., junto al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por su apoyo significativo al "régimen" del presidente Daniel Ortega para "reprimir y desmantelar las instituciones democráticas" del país centroamericano.

Según el Departamento de Estado, como jefe de las Fuerzas Armadas, Avilés dio "apoyo" a los grupos paramilitares que agredieron a quienes comenzaron a manifestarse contra Ortega en abril de 2018.

Avilés, que fue ratificado por Ortega para un tercer período, es decir, hasta 2025, es fundador del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), destacado exguerrillero sandinista, que fue jefe del Estado Mayor General desde 2005, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar (1998-2005) y realizó estudios militares en Cuba.

Una investigación del portal digital Divergentes, divulgada este martes, indica que el Estado de Nicaragua ha beneficiado a Lenín Bonifacio Avilés Sánchez, hijo del general Avilés, con contrataciones por un monto de 7,8 millones de córdobas (224.454 dólares) entre 2015 y lo que va de 2021.

El Ejército de Nicaragua ha cerrado filas alrededor de su jefe y rechazado "los infundados señalamientos llenos de desinformación con evidente intencionalidad política y de naturaleza injerencista en asuntos internos que solo compete ventilar a todos los nicaragüenses".