EEUU/Rusia.- Biden espera reunirse con Putin en su viaje a Europa en junio

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado este martes que tiene "la esperanza y la expectativa" de reunirse personalmente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su próximo viaje a Europa, previsto para el mes de junio.



"Estamos trabajando en ello", ha incidido el presidente estadounidense desde la Casa Blanca al ser preguntado sobre la posible cita, que se llevaría a cabo en el viaje para la cumbre del G7 en Reino Unido y un encuentro en Bélgica con la OTAN y la Unión Europea.



Al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha indicado, en una entrevista con el medio británico 'Financial Times', que Biden cree que es importante "ser claro y directo" con Putin.



Una de las mejores maneras de serlo, según ha explicado Blinken, es con un encuentro personal. "(Biden) Ha tenido un par de conversaciones con el presidente Putin por teléfono ahora, y no hay ningún secreto, incluso desde antes de ser elegido presidente ha sido muy claro con que si Rusia se involucra en acciones agresivas e imprudentes, responderemos", ha recalcado.



En este contexto, ambos países están trabajando para concretar un encuentro personal entre los líderes, después de que Biden propusiese una reunión en un tercer país, en una conversación telefónica con su homólogo ruso.



Recientemente, Washington ha impuesto sanciones adicionales a Rusia en represalia por el hackeo de SolarWinds Corp. y el trato al líder opositor ruso Alexei Navalni. No obstante, Biden ha dicho que, aunque Estados Unidos y Rusia tienen sus diferencias, quiere trabajar con Moscú en una serie de cuestiones, como la reducción de las armas nucleares y el cambio climático.