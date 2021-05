Coronavirus.- Colombia supera los 75.000 muertos por coronavirus y levanta la cuarentena de fin de semana en Bogotá

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Colombia ha superado este lunes los 75.000 muertos por coronavirus y los 2,9 millones de casos confirmados, mientras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha anunciado el levantamiento de la cuarentena de fin de semana en la ciudad.



El Ministerio de Salud colombiano ha informado de 11.599 nuevos positivos y 464 fallecidos registrados en la última jornada, cuando también se han notificado 20.723 pacientes recuperados.



Con ello, el país acumula ya 2.905.254 positivos y 75.164 decesos, mientras los casos activos en la actualidad se sitúan en 99.154, frente a 2.721.317 que han logrado superar la enfermedad.



Mientras el país sigue en el tercer pico de la pandemia, la alcaldesa de Bogotá ha anunciado la retirada de las medidas de cuarentena de fin de semana y de pico y cédula.



"Retiramos la medida por razones epidemiológicas y porque no tengo la cara de pedirle al sector productivo que siga sacrificando su trabajo mientras las calles están llenas de gente que decidió no hacer su aporte al cuidado colectivo", ha explicado la regidora tras un encuentro con el Comité Epidemiológico Distrital y Nacional para analizar los datos de la COVID-19.



Bogotá ya ha alcanzado el punto más alto de esta ola de la pandemia y, a partir de ahora, se espera que los casos, la mortalidad y la ocupación hospitalaria empiecen a reducirse, según López, informa 'El Tiempo'.



"Hay ciertas estabilidad en la curva de contagios y fallecidos y un descenso en la velocidad de contagios", ha precisado para defender el levantamiento de restricciones, si bien continuarán vigentes otras como el toque de queda.



Este lunes, Bogotá ha marcado una ocupación de unidades de críticos del 94,2 por ciento y un total de 43.893 contagios activos, con 3.147 nuevos casos detectados en la última jornada.



VACUNACIÓN PERSONAS ENTRE 50 Y 59



Por otro lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha avanzado este lunes que la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación incluirá a las personas de entre 50 y 59 años debido a que "prácticamente el 80 por ciento de las personas con comorbilidades son mayores de 50 años".



Las personas con arritmia cardíaca, Síndrome de Down, esquizofrenia y menores de 60 años con discapacidad intelectual también se incluyen dentro de este grupo.



Hasta el momento, Colombia ha aplicado 5.220.330 dosis de la vacuna contra la COVID-19, 1.766.080 de ellas segundas dosis, según el Ministerio de Salud.