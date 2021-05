Corea.- El presidente de Corea del Sur da marcha atrás y no denunciará a un ciudadano que le insultó en 2019

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha decidido no presentar una denuncia por difamación contra un ciudadano que le insultó en 2019, tal y como ha confirmado este martes la Presidencia surcoreana.



Según la información recogida por la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el hombre, de 30 años, distribuyó folletos cerca de la Asamblea Nacional en julio de 2019 con una expresión que insultaba al presidente. Presuntamente, en los folletos se incluía una copia de una revista japonesa que señalaba que Moon es "un perro de Corea del Norte".



No obstante, Moon ha decidido ahora "abandonar" el proceso legal en contra de este ciudadano, ha incidido la portavoz presidencial de Corea del Sur, Park Kyung Mee, que ha detallado que el mandatario cree que es necesario tolerar las "expresiones ofensivas" como un presidente a quien el pueblo, "soberano", le confiere el poder.



La Policía surcoreana precisó la semana pasada que se había remitido el caso a la Fiscalía e insistió en que el ciudadano debía ser juzgado por difamación. Periódicos conservadores surcoreanos y organizaciones civiles del país criticaron este planteamiento porque, a su juicio, sancionar al hombre socava la libertad de expresión.