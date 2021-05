Congresista demócrata presenta candidatura a la Gobernación de Florida

El congresista estadounidense Charlie Crist. EFE/EPA/Peter Foley/Archivo

Miami, 3 may (EFE). El congresista estadounidense Charlie Crist anunció este martes su candidatura a la Gobernación de Florida por el Partido Demócrata para las elecciones de 2022, cargo que ocupa actualmente el republicano Ron DeSantis, un aliado político del expresidente Donald Trump.

Crist ya había sido gobernador de Florida por el Partido Republicano entre 2007 y 2011, después cambió su afiliación como independiente y ahora es demócrata.

El congresista, que representa en Washington un distrito de la costa oeste de Florida, anunció hoy su candidatura a través de un video publicado en Twitter.

Se trata del primer aspirante que se postula por los demócratas, mientras que DeSantis, que ha sonado para la candidatura presidencial en 2024, no ha anunciado oficialmente si se presentará para la reelección, aunque se prevé que lo haga.

"Florida debería ser un lugar donde se recompensa el trabajo duro, la justicia es igual y las oportunidades están frente a ti. Esa es una Florida para todos, y eso es por qué me postulo para gobernador", expresó Crist.

El demócrata atacó a DeSantis, que ha sido considerado por el expresidente Trump (2017-2021) como un posible candidato a la Vicepresidencia en caso de que el magnate inmobiliario decida presentarse a la Presidencia en 2024.

Desde su ciudad natal de St. Peterburg, Crist lamentó que "Florida tiene un gobernador que solo se centra en su futuro, no en el tuyo".

De igual forma criticó el manejo de la covid-19 al señalar que DeSantis se dedicó a atacar a médicos y científicos durante la pandemia.

Otros de los posibles aspirantes a la Gobernación son la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, la única demócrata electa en el Gobierno de DeSantis, y la congresista afroamericana por Florida Val Demings.

"Podemos construir una Florida para todos los floridanos. Podemos crear una sociedad que valore a todas las personas. Podemos acabar con la fiebre de división y odio que ha afectado a nuestra política", manifestó hoy Crist.

El congresista fue elegido en 2016 para representar el Distrito 13, con sede en el condado de Pinellas de Florida, que incluye St. Petersburg y Clearwater, en la costa del Golfo del estado.

Es su tercera candidatura a la Gobernación y su séptima candidatura para un cargo estatal.

Entre tanto, el Comité del Congreso Nacional Republicano dijo que "la agenda socialista de los demócratas" enviará a su partido de regreso a la minoría en las elecciones legislativas de 2022.