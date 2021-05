Colombia.- La UE condena el "uso desproporcionado de la fuerza" en las protestas y pide investigar las muertes

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha llamado este martes al cese de la violencia y al "uso desproporcionado de la fuerza" contra los manifestantes que en Colombia hacen uso legítimo de sus libertades, al tiempo que ha dicho confiar en que las instituciones del país investiguen lo sucedido y lleven ante la Justicia a los responsables de unos abusos que han dejado ya al menos 19 fallecidos.



"Seguimos con atención lo que ocurre en Colombia y lo que vemos es fuente de preocupación. La Unión Europea condena los actos de violencia dirigidos contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunirse y a la de expresarse", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz del Servicio europeo de Acción Exterior, Peter Stano.



El portavoz ha aprovechado para condenar la muerte violenta de al menos 19 personas durante las manifestaciones y ha expresado el pésame de la Unión Europea, que "confía en que las instituciones colombianas investiguen y lleven ante la Justicia a los responsables de todo abuso o violación de los Derechos fundamentales y libertades".



Precisamente este martes, el eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda pidió al Alto Representante de Política Exterior de la UE que sopese enviar una misión a Colombia para velar porque se respeten los Derechos Humanos de los colombianos y también que se avanza en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.



"La vulneración de los Derechos Humanos ante estas protestas ahonda en la grave situación que vive la sociedad colombiana, cuyo Gobierno no ha puesto freno a las persecuciones y asesinatos de líderes sociales, así como de firmantes de los Acuerdos de Paz y que no ha puesto los elementos necesarios para implementarlos", lamenta Pineda en su escrito al jefe de la diplomacia europea.



Sobre este asunto, el portavoz de Borrell ha defendido que la Unión Europea ya está observando "con mucha atención" la situación gracias a su delegación en Bogotá y a las embajadas de los distintos Estados miembro en el país, por lo que "en este momento no hay señales de que fuera necesaria una misión de este tipo".



La prioridad es que cesen los actos violentos y se ponga freno al uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas armadas y de seguridad, ha repetido Stano, que también ha insistido en la confianza del bloque en la reacción de las instituciones colombianas.



Las protestas contra la reforma tributaria, ya retirada por el presidente, Iván Duque, han sido escenario de agresiones por parte de la Policía y otros actos violentos que han dejado ya al menos 19 civiles muertos.