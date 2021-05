Colombia.- J Balvin: "Las enfermedades de salud mental son también una pandemia"

April 21, 2019 - Indio, California, United States: J Balvin performs on stage during Weekend 2 of the Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Club on Saturday, April 20, 2019 in Indio, Calif. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)



El cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvín, conocido como J Balvin, mostrará a partir del próximo viernes 7 de mayo en el documental 'The boy from Medellín' la "semana caótica" en la que se convirtió uno de sus conciertos en su Colombia natal, donde además aparece el intérprete de 'Con altura' cerca de la depresión.



"Estas enfermedades de salud mental son una realidad y es como estar pasando el covid: son una pandemia y están en todas partes del mundo, pero la gente tiene vergüenza de reconocerlo", ha señalado el productor en la presentación del documental, que se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video.



De hecho, J Balvin ha explicado que para este trabajo se ha mostrado tal y como es, incluso "vulnerable", y entiende que es algo que "forma parte de la realidad". "Al principio del covid la gente salía corriendo cuando uno le decía que lo tenía, pero al final la mayoría acabamos contagiados. Lo mismo con la salud mental, unos la sufren de manera aguda y otros menos, pero son parte de la realidad", ha defendido.



'The Boy From Medellín' sigue a J Balvin mientras se prepara para el concierto más importante de su carrera: un espectáculo con las entradas agotadas en su natal Medellín, Colombia. Pero a medida que se acerca la actuación, las calles estallan con la creciente inestabilidad política, sumiendo al cantante en un desconcierto y ataques de ansiedad.



El director Matthew Heineman, nominado al Oscar y ganador de dos premios Emmy, dirige y produce este retrato del conocido como 'Príncipe del reguetón' en una semana desconcertante. "Todo fue muy caótico, pero no había nada planeado, queríamos hacer un especial del concierto, pero como todo en la vida hay un 99% que está fuera de nuestro alcance", ha lamentado.



"GUERRA CIVIL" EN COLOMBIA



Precisamente, en los últimos días Colombia ha vuelto a ser noticia por las protestas en las calles contra la reforma tributaria en Bogotá, que han dejado varios heridos entre civiles y policías y también una cifra de 19 muertos, según la Defensoría del Pueblo colombiana. El país también sufre una alta cifra de contagiados y muertos debido a la pandemia.



"Yo sigo haciendo música e intento ser creativo, pero no duermo de pensar en qué otra manera puedo ayudar a Colombia. Es muy triste lo que está pasando y ahora hay una guerra civil: no hay palabras para esto, creo que con amor, tolerancia y conversación se pueda llegar a algo, porque el odio únicamente genera más odio", ha alertado.



Balvin ha aprovechado para detallar su relación con el director del proyecto, Matthew Heineman. "Se ganó mi confianza cuando lo conocí, me dio seguridad, es verdad que después fue bastante complicado porque no era fácil esta intrusión en mi vida privada", ha resaltado para luego reconocer que la química entre ambos quedó tocada.



"Hay ciertas reglas de privacidad y fueron violadas completamente pero hay ciertos directores a los que la pasión les gana y van por encima de lo que sea. Todas las imágenes son reales, no hay nada actuado y todo es muy real y es porque Heineman se ganó la confianza, después la perdió, pero logró hacer el documental", ha defendido.



APRENDIENDO DE LAS REDES SOCIALES



De hecho, el productor reconoce que había "tanta información" grabada para el documental "que se podía haber hecho uno de cuatro horas de duración". En 'The Boy From Medellín' aparece también rodeado de su equipo personal, gente de confianza que suelen ser eclipsados por las estrellas de la música. "Lo más importante es rodearse de buenas personas, que sean mejores que tú, para intentar lograr algún día ser como ellos", ha defendido.



Balvin ha afirmado que le resulta "superdifícil" estar alejado de escenarios debido a la pandemia, pero se ha mostrado optimista para un pronto regreso. "Hace falta esa dosis de dopamina, alegría y sentir la emoción del público cerca. Hace mucha falta tener un poco de conciertos", ha resaltado.



Además, ha reflexionado sobre el poder creciente de las redes sociales. "Sigue siendo un aprendizaje el usarlas. Tenemos una plataforma más poderosa que la de cualquier político, pero ahí es donde hay que entender la responsabilidad que se tiene como personaje público. No ha sido fácil, pero seguimos aprendiendo", ha concluido.