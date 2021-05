Colapso de un tramo de metro de Ciudad de México deja 23 muertos

(Bloomberg) -- Una estructura elevada de una sección del metro de Ciudad d México se derrumbó el lunes por la noche, dejando caer vagones con pasajeros a bordo y provocando la muerte de, al menos, 23 personas.

Unas 79 personas resultaron heridas en el accidente, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa el martes por la mañana. Un trabe que se venció provocó el incidente en la Línea 12 del sistema de metro, en el sector sureste de la ciudad, señaló. Una agencia internacional y la Fiscalía estarán a cargo de la investigación.

“Tenemos que saber cuáles fueron las causas, para saber quiénes exactamente son los responsables”, dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa. “No podemos especular”.

Imágenes transmitidas por Milenio TV mostraron cómo el paso elevado se desplomó y el tren cayó sobre el tráfico de automóviles, en medio de una nube de polvo. Las ambulancias trasladaron a los heridos a varios hospitales de la ciudad, mientras que cientos de bomberos y personal de defensa civil intentaban rescatar a personas bajo los escombros.

El sistema de metro de la Ciudad de México es uno de los más grandes del mundo, transporta alrededor de cinco millones de pasajeros por día y es fundamental para el funcionamiento de la capital. La Línea 12, inaugurada en 2012, es una de las adiciones más recientes del sistema y se extiende entre los sectores de Tláhuac y Mixcoac, transportando a pasajeros desde las afueras de la ciudad.

La jefa de Gobierno de la capital señaló que la ciudad inspeccionaría la Línea 12 completa, que, según dijo, había sido sometida a mantenimiento regular. Indicó que el resto de las líneas del metro son seguras, aunque señaló que en enero el sistema de metro había tenido otro problema importante: un incendio en la sala de control principal que paralizó parte de las operaciones hasta mediados de febrero.

El colapso del puente podría perjudicar políticamente tanto a Sheinbaum como al secretario de Relaciones Exteriores del país, Marcelo Ebrard, dos aliados clave del presidente Andrés Manuel López Obrador, considerados sus potenciales sucesores. El presidente dijo en la sesión informativa del martes que su Gobierno no va a “ocultar absolutamente nada”, porque el público tiene el derecho de saber qué pasó con el accidente.

La línea de metro donde ocurrió el accidente fue construida bajo el mandato de Ebrard como jefe de Gobierno de la capital. El proyecto sufrió largas demoras, problemas de diseño y una investigación interna durante su construcción. Sheinbaum ha estado a cargo de la ciudad durante más de dos años.

“Deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades”, tuiteó Ebrard respecto del accidente. “Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario”.

