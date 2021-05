Cocca dice que Atlas debe estar a la altura de las individualidades de Tigres

El entrenador Diego Cocca de Atlas da indicaciones durante un partido ante Chivas. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 4 may (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas mexicano, aseguró este martes que su equipo tiene como reto estar a la altura de las individualidades del Tigres, al que enfrentará el próximo sábado en el torneo Clausura.

"Lo que podemos manejar es ponernos a la altura y dar lo máximo, debemos estar concentrados, preparados para saber lo que tiene Tigres que son muchas individualidades, saber cómo marcarlos y no dejarlos progresar", dijo el estratega.

Atlas, séptimo del Clausura, buscará derrotar al Tigres en el duelo de reclasificación del sábado para lograr un lugar en los cuartos de final del campeonato.

Cocca aseguró que el equipo no teme enfrentar al equipo regiomontano, subcampeón del Mundial de clubes, que ocupó la décima posición del Clausura.

"Si nosotros queremos jugar liguilla, si queremos competir nos tenemos que enfrentar a los mejores", agregó el técnico.

El argentino se refirió al entrenador de Tigres, Ricardo 'Tuca' Ferreti quien juega su último torneo al frente de los felinos y a quien definió como un técnico imparable en los últimos años.

"Mucho respeto, mucha admiración, poder tener un proceso de trabajar tantos años en el fútbol es impresionante, a todos nos ha tocado tener que esperar a que aparezca algún club y empezar de cero y él hace 30 años no para de trabajar, producto del éxito que ha tenido y que ha tenido procesos largos en los que le ha ido muy bien", expresó.

El técnico aseguró que confía en que el próximo sábado pesará la experiencia que tienen jugadores como el centrocampista ecuatoriano Renato Ibarra y los delanteros argentinos Julio Furch o Milton Caraglio, con experiencia en partidos de liguilla con otros equipos.

"La experiencia sirve muchísimo, ya han pasado por estas instancias, por jugar partidos importantes y queremos que le transmitan experiencia, tranquilidad, confianza a los que no han pasado por esos momentos", indicó.

El estratega reveló que para el compromiso del fin de semana contará con todo el plantel y espera que el argentino Furch tenga más minutos para aprovechar la motivación que le dio meter uno de los goles contra Necaxa.