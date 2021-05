Católica buscará salir del fondo ante un encumbrado Nacional de Uruguay

Gonzalo Bergesio del Nacional en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Santiago de Chile, 4 may (EFE).- El Universidad Católica de Chile afronta este miércoles la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores con la necesidad de ganar después de encarrilar dos derrotas, y lo hará recibiendo a un Nacional de Uruguay que llega tras ganar la Supercopa de su país aunque en una precaria situación en el torneo continental.

Los "cruzados" necesitan dejar los tres puntos en casa. Hasta ahora, su desempeño en el certamen más importante del continente los tiene ubicados en el último lugar de la tabla del Grupo F sin puntos, muy alejados de su objetivo de clasificar a los octavos de final de la copa.

Y es que no ha sido el mejor inicio de temporada para una de las escuadras más regulares del fútbol chileno en los últimos años, con presentaciones que dejan más dudas que certezas sobre qué tanto logran cuajar en cancha las ideas del técnico uruguayo Gustavo Poyet, que asumió la banca universitaria para liderar esta temporada.

El actual tricampeón chileno llegará, además, golpeado por los resultados del torneo local: en su visita ante el recién ascendido Deportes Melipilla, el elenco de Poyet cayó sorpresivamente en un justo 2-0, quedando en la séptima posición del campeonato con nueve unidades.

Por su parte, Nacional no podría llegar en mejor momento a los pastos de San Carlos de Apoquino: recién coronado campeón de la Supercopa de Uruguay luego de vencer por 2-0 a Montevideo Wanderers, los dirigidos por Alejandro Capuccio tienen la moral en alto.

Al igual que el conjunto chileno, Nacional aspira a quedarse con los tres puntos del encuentro, ya que si quiere meterse a competir por los primeros puestos no puede permitirse más tropiezos, como la derrota ante Argentinos Jrs. y el empate ante Atlético Nacional cosechados hasta ahora.

Para ello, alimentará a sus productivos delanteros Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio, que anotaron 1 y 3 goles respectivamente en el empate 4-4 protagonizados ante el Atlético Nacional de Colombia.

Alineaciones probables:

- Universidad Católica: Matías Dituro; Alfonso Parot, Valber Huerta, Tomás Asta-Buruaga, Raimundo Rebolledo; Luciano Aued, Ignacio Saavedra, Marcelino Nuñez; Diego Buonanotte, Fernando Zampedri, Diego Valencia.

Entrenador: Gustavo Poyet

- Nacional de Uruguay: Sergio Rochet; Angelo Gabrielli o Renzo Orihuela, Mathías Laborda, Cristian Almeida; Brian Ocampo, Joaquín Trasante, Emilio Martínez, Felipe Carballo, Camilo Cándido; Leandro Miguel Fernández, Gonzalo Bergessio.

Entrenador: Alejandro Capuccio

Árbitro: el brasileño Anderson Daronco, apoyado por sus compatriotas Marcelo Van Gasse, Neuza Back y Edina Alves.

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago, Región Metropolitana, Chile.

Hora: 22:00 (02:00 GMT)