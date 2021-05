Brasil.- El Gobierno prorroga las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y Sudáfrica

04/05/2021 La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro s en Moncloa, a 4 de mayo de 2021, en Madrid (España). El Consejo de Ministros de hoy ha sido el último que el Gobierno ha celebrado antes del fin del segundo estado de alarma instaurado por el Ejecutivo para frenar la pandemia del coronavirus, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo. El Consejo ha coincidido con la celebración de elecciones a la Asamblea de Madrid. ECONOMIA A. Pérez Meca. POOL/Europa Press - Europa Press



Las personas procedentes de India deberán presentar una PCR negativa a su llegada a España y someterse a cuarentena obligatoria



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la séptima prórroga del acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida entrará en vigor desde las 00.00 del día 11 de mayo (hora peninsular) hasta las 00.00 horas del 25 de mayo de 2021 (hora peninsular).



No obstante, Montero ha aclarado que "en función de cómo vaya la evolución de la pandemia" el Ministerio de Sanidad podría decidir "levantar estas limitaciones" antes de ese plazo "por razones justificadas".



Desde la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.



Estas restricciones no afectan al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.



Además, se contemplan otras exenciones relativas a vuelos de aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento (SAR), vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino final otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales (ferry) y humanitarios, médicos o de emergencia.



PRESERVAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD.



El acuerdo se encuadra en las acciones acometidas por el Gobierno español para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios, y en sintonía con las recomendaciones en el ámbito de la coordinación europea.



Además están en línea con el objetivo establecido por el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud y por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de interrumpir la propagación del virus, "adoptando medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento social acordes con el riesgo".



Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha recordado que también hay en vigor limitaciones en lo relativo a las personas procedentes de India, quienes deberán presentar una PCR negativa a su llegada a España y someterse a cuarentena obligatoria. El Ejecutivo no ha suspendido los vuelos con el país asiático ya que actualmente no hay enlaces directos.