Brasil.- El Gobierno prorroga dos semanas más la suspensión de vuelos desde Brasil y Sudáfrica

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Ministros ha prorrogado por dos semanas más la suspensión de los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para impedir la llegada a España de las nuevas variantes de COVID-19.



Según ha indicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la nueva prórroga, la séptima, entrará en vigor en la medianoche del 11 de mayo y estará en vigor hasta el 25 de mayo.



La medida, que no afecta a los vuelos con ciudadanos españoles o residentes en España, se adoptó inicialmente a principios de febrero y se ha venido prorrogando desde entonces.



No obstante, Montero ha aclarado que "en función de cómo vaya la evolución de la pandemia" el Ministerio de Sanidad podría decidir "levantar estas limitaciones" antes de ese plazo.



Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha recordado que también hay en vigor limitaciones en lo relativo a las personas procedentes de India, quienes deberán presentar una PCR negativa a su llegada a España y someterse a cuarentena obligatoria. El Ejecutivo no ha suspendido los vuelos con el país asiático ya que actualmente no hay enlaces directos.