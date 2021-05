Biden establece nueva meta de vacunación para 70% de adultos

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estableció como objetivo que para el 4 de julio, 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, añadiendo que el Gobierno “reducirá” los sitios de distribución, a medida que busca frenar una caída en el ritmo de vacunación.

Biden dijo este martes en la Casa Blanca que también apunta a que 160 millones de adultos estén completamente inoculados para el Día de la Independencia. Adicionalmente, señaló que si la Administración de Alimentos y Medicamentos autoriza el uso de la vacuna de Pfizer Inc. en niños de tan solo 12 años, como se anticipó, 20.000 farmacias en todo el país están preparadas para la aplicación.

“Tendremos que acercar la vacuna a las personas mas reacias”, señaló Biden. “Vamos a hacer que vacunarse sea más fácil que nunca”.

Con la intención acercar la vacuna al mayor número de estadounidenses posible, dijo Biden, el Gobierno ha comenzado a alentar a los sitios de vacunación a ofrecer la inoculación sin cita previa.

“Vaya a su farmacia local sin previa cita”, dijo. “Todos los adultos son elegibles. Vaya a vacunarse tan pronto como pueda”.

El número de personas dispuestas a vacunarse en Estados Unidos se está agotando, lo que ha provocado que el Gobierno busque la forma de enfocarse en aquellos que están menos motivados o que son escépticos acerca de la vacuna contra el covid. Expertos señalan que inmunizar a un gran número de personas serám clave para limitar la aparición de nuevas variantes más peligrosas del virus.

Hasta ahora, 56% de los adultos estadounidenses, o 145 millones, han recibido al menos una dosis y casi 41%, o alrededor de 105 millones, están completamente vacunados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

