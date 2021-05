Aumentan a 365.299 los casos y a 6.244 los decesos por la covid-19 en Panamá

Desde el pasado 20 de enero, cuando llegó el primer lote, en Panamá se han aplicado 692.764 dosis de la vacuna contra la covid-19, en su gran mayoría de Pfizer. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 3 may (EFE).- El Ministerio de Salud de Panamá informó este lunes de 195 nuevos casos de la covid-19 y 6 muertes por la enfermedad, con lo que subieron a 365.299 los contagios confirmados y a 6.244 las defunciones en más de un año de pandemia.

El reporte epidemiológico diario señaló que hay 275 hospitalizados por el coronavirus en planta general y 68 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 3.345 permanecen aislados en sus casas con síntomas leves y 180 en hoteles.

Los pacientes que se han recuperado de la enfermedad desde que se dio el primer caso de contagio contabilizan 355.187 en Panamá, donde la letalidad por el virus es del 1,7 %, una de las más bajas en la región latinoamericana.

Panamá lleva aplicadas a la fecha 2.412.680 pruebas diagnósticas, 4.243 en las últimas 24 horas que arrojaron una positividad de 4,5 %, en tanto que los test por millón de habitantes ascienden a 563.907.

Las defunciones por el coronavirus de acuerdo con el rango de edad se concentran invariablemente entre las personas de 60 a 79 años (3.022) y mayores de 80 (1.672), aunque este segmento tiene una menor cantidad de casos que el de 20 a 59 años.

La provincia de Panamá, donde está la capital, y la contigua de Panamá Oeste, tienen la mayor incidencia de casos de contagio con 163.312 y 66.639, respectivamente.

El Ministerio de Salud recordó a la población que aunque el proceso nacional de vacunación mantiene su avance según lo programado, es importante no bajar la guardia ya que "no se le ha ganado la batalla" al virus.

En su informe de este lunes, la entidad señaló que desde el pasado 20 de enero, cuando llegó el primer lote, se han aplicado 692.764 dosis de la vacuna contra la covid-19, en su gran mayoría de Pfizer.

Las autoridades sostienen que Panamá ha consolidado un portafolio de vacunas de 9,2 millones de dosis, 7 millones de Pfizer, el principal proveedor del país, 1,1 millones de AstraZeneca y 1,1 millones del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno de Panamá ha dicho que prevé invertir 104,4 millones de dólares para la compra de 9,2 millones de dosis de vacuna y garantizar la inmunización de 4,6 millones de personas.