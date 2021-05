Anabel Pantoja escenifica su ruptura total con Kiko Rivera llevándose su moto de la casa de su primo

22/04/2021 Anabel Pantoja y Kiko Rivera han roto su relación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Aprovechando su viaje a Nepal y después de reflexionar sobre las personas que le aportan algo en este momento de su vida, Kiko Rivera dejaba de seguir en Instagram a su prima Anabel Pantoja. Un 'unfollow' en toda regla con el que escenificaba la ruptura familiar y al que la colaboradora televisiva reaccionaba, poco después, con incredulidad y completamente en shock, aunque aseguraba que, pese a este gesto del Dj ella seguiría apoyándole por la cercana relación que les une desde siempre.



Una relación que Kiko sentenciaba de muerte al entrar en directo en 'Sálvame' este lunes para confesar que había dejado de seguir a su prima porque no le "aportaba nada" y porque solo promocionaba cosas en Instagram. Además, muy sincero, el marido de Irene Rosales le echaba en cara que no se hubiese preocupado por conocer la verdad del enfrentamiento que mantiene desde hace meses con su madre, Isabel Pantoja, y con su tío Agustín, posicionándose así al lado de la tonadillera no sabe si por miedo o por comodidad.



Unos reproches a los que Anabel prefería no responder, abandonando el plató de 'Sálvame' momentaneamente y asegurando que no pensaba tomar partido en el conflicto entre madre e hijo porque no era su guerra.



Y hoy, escenificando su enfado y dejando claro que su relación con Kiko está completamente rota, Anabel ha recogido su motocicleta de la casa del Dj, donde estaba a la espera de ser vendida desde que ella se mudó con su novio Omar Sánchez a Las Palmas de Gran Canaria. Así, si hace unos meses fue Isabel Pantoja quien le quitó el coche a su hijo, hoy ha sido su prima quien le ha 'arrebatado' la moto, enviando una grúa a la casa donde el Dj reside con Irene y sus pequeñas.



Un traslado que Kiko ha vivido en su casa y sobre el que se ha pronunciado tajante, asegurando que "no" ha hablado con Anabel tras su intervención telefónica en 'Sálvame' y descartando una reconciliación con su prima: "Es que ya me he cansado de hablar de lo mismo. El que quiera estar que esté y el que no, pues que no esté".



Además, demostrando que no le importa lo más mínimo que Anabel haya 'emulado' a su tía quitándole la moto después de que la tonadillera le quitase el coche, Kiko se ha reído con ganas cuando le hemos comentado el paralelismo.