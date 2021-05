01/06/2020 Amador Mohedano ataca duramente a Kiko Jiménez tras su polémico polígrafo. MADRID, 4 (CHANCE) Desde que rompió su relación con Gloria Camila en 2018, Kiko Jiménez se ha convertido en una de las personas más críticas con la mediática familia de la hija de Rocío Jurado y, siempre que tiene ocasión, sale a la palestra intentando dejar en mal lugar tanto a su exnovia como al resto de miembros del clan. Rocío Flores, Amador Mohedano, José Ortega Cano, Antonio David... el de Linares no hace distinciones y, el pasado sábado, volvió a demostrarlo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Desde que rompió su relación con Gloria Camila en 2018, Kiko Jiménez se ha convertido en una de las personas más críticas con la mediática familia de la hija de Rocío Jurado y, siempre que tiene ocasión, sale a la palestra intentando dejar en mal lugar tanto a su exnovia como al resto de miembros del clan. Rocío Flores, Amador Mohedano, José Ortega Cano, Antonio David... el de Linares no hace distinciones y, el pasado sábado, volvió a demostrarlo.



Sin dudarlo, y aprovechando la actualidad de la familia a causa de la desgarradora docuserie de Rocío Carrasco, Kiko se sometió al polígrafo en 'Sábado Deluxe', desvelando los motivos por los que Ortega Cano no se hablaba con la hija de Rocío Jurado, las presuntas críticas del torero a los Mohedano o los insultos que Gloria Camila o Amador, entre otros, dedicarían a la madre de Rocío Flores en privado, posicionados totalmente al lado de la niña en el conflicto maternofilial.



Un polígrafo de lo más polémico sobre el que Gloria y Ortega Cano han evitado pronunciarse, pero que han hecho estallar a Amador, a quien Kiko acusó de llamar "hija de..." a Rociíto en los homenajes a Rocío Jurado en Chipiona, cuando su sobrina se convertía en la gran ausente.



Muy enfadado, y confirmando que vio el programa, el exmarido de Rosa Benito niega las acusaciones de Kiko y pasa al ataque, dedicándole al novio de Sofía Suescun unos insultos que no le harán ninguna gracia. "Vamos, que él diga que yo he dicho delante de alguien "mira esta hija de puta". Eso son cosas mías. El hijo de puta es él por ser tan sinvergüenza", ha afirmado visiblemente molesto y acusando al de Linares de querer subirse al carro aprovechando la situación.