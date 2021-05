Alvarado apunta a un acuerdo con el FMI y a derrotar la pandemia en Costa Rica

El presidente costarricense, Carlos Alvarado. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 4 may (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresó este martes en su informe anual de labores ante el Congreso que los principales objetivos para su último año de mandato son derrotar la pandemia de covid-19 y la crisis fiscal, así como contar con un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares.

En su penúltimo discurso ante los diputados, el mandatario, que terminará su Gobierno de 4 años el 8 de mayo de 2022, dijo que "nuestro desafío más apremiante es la pandemia y su impacto en la economía y el desempleo" y que el objetivo es "derrotar" la pandemia y la crisis fiscal que con ella se ha agravado.

"Nuestro sistema de salud se ha puesto al límite y por eso hemos tomado medidas que procuran desacelerar la velocidad de contagio. Hemos procurado en todo momento el mayor balance posible entre la salud de las personas y el sostén de los hogares”, declaró Alvarado.

Alvarado destacó que el 23 de diciembre pasado, Costa Rica se convirtió en el séptimo país del mundo en contar con la vacuna contra la covid-19, pero lamentó la lentitud en las entregas debido a que, según dijo, los países ricos han acaparado el 54 % de las vacunas producidas.

Recalcó que Costa Rica tiene acuerdos con Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo Covax para vacunar, a más tardar en el último trimestre de 2021, al menos a 3,5 millones de personas, correspondiente a la población adulta del país.

Además, anunció una inversión de 500 millones de dólares para infraestructura hospitalaria.

ACUERDO CON EL FMI

Alvarado se mostró confiado en que junto a la vacunación el país podrá reactivar la economía, pero advirtió que es urgente estabilizar las finanzas públicas, por lo que urgió a los diputados a aprobar el acuerdo alcanzado con el fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito de 1.750 millones de dolares, acompañado de una agenda de proyectos para reducir gastos.

"El acuerdo con el FMI es la vacuna para la estabilidad que necesitamos, la necesita la presente y la futura generación", expresó.

Alvarado defendió que el acuerdo con el FMI no implica despidos, reducciones salariales ni privatización de instituciones, pero sí reduce el gasto público y genera ingresos frescos mediante "tributos progresivos".

El presidente dijo que con la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2018 tenía al país encaminado en una "ruta de saneamiento" de sus finanzas públicas, pero afirmó que la pandemia vino a trastocar ese proceso, provocó una caída del 4,1 % en la economía en 2020 e hizo que el desempleo llegará hasta el 24 % a mediados del año pasado.

El mandatario aseveró que las acciones del Gobierno por reactivar la economía contribuyeron a que el desempleo se haya reducido poco a poco y en la actualidad se encuentra en el 18 %, el cual, dijo, "sigue siendo demasiado alto".

INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y COMERCIO

Entre los principales logros de su Gobierno, Alvarado destacó el desarrollo de obras de infraestructura vial que estuvieron paralizadas por años e diversos rincones del país, que van desde ampliación de carreteras a zonas turísticas hasta la terminación y modernización de vías en el área metropolitana.

"Hemos reactivado la construcción de infraestructura como no ocurría desde hace muchos años, pero todavía falta", señaló.

Alvarado anticipó que enviará al Congreso un crédito que permitirá que a 2026 todos los caminos de lastre del país tengan una cobertura asfáltica y que espera el apoyo a un proyecto de un tren eléctrico de pasajeros en el área metropolitana, cuya primera fase se comenzaría en el 2025.

En materia ambiental, Alvarado urgió a los diputados aprobar el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de Latinoamérica, así como rechazar cualquier intento de impulsar la exploración y explotación petrolera.

En cuanto al comercio, el gobernante destacó que las exportaciones el país se incrementaron el 1,9 % en 2020 y que para el primer trimestre de 2021 el aumento fue del 11 %.