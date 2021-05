Álex González sube la temperatura con un posado muy 'hot'

MADRID, 4 (CHANCE)



Álex González lleva años encabezando la lista de los actores más sexys de nuestro país. Y no es para menos. Además de guapo y de poseer un cuerpo perfecto - regalo de la naturaleza y moldeado a conciencia en el gimnasio - el protagonista de 'Vivir sin permiso' tiene unos ojos color miel de lo más penetrantes y una sonrisa que derretiría a cualquiera.



Un partidazo que además de su espectacular físico cuenta con una simpatía y una amabilidad rara de encontrar en el mundillo 'celeb' y se ha convertido - por méritos propios - en uno de los solteros de oro de nuestro país, aunque según apuntan los últimos rumores, Álex podría tener ocupado el corazón por la guapísima influencer Rocío Camacho, con quien se la vio compartir mesa y mantel en una cena íntima recientemente.



Intentando mantener su vida privada en un segundo plano, y volcado en el rodaje de la serie 'Toy Boy' al lado de María Pedraza, el actor ha compartido una publicación de lo más significativa para agradecer a la vida todo lo que le ha dado, confesando lo "afortunado" y "agradecido" que se siente en uno de los mejores momentos tanto a nivel personal como profesional.



Una imagen que nos ha dejado sin aliento y que ha subido varios grados la temperatura, puesto que Álex posa disfrutando de un refrescante baño en el Mediterráneo - ya que es en Málaga donde está rodando la serie de Atresmedia - presumiendo de cuerpo con un sencillo bañador blanco, luciendo su sonrisa más radiante y enseñándonos músculos que habíamos olvidado que existían.



Toda una lección de anatomía con la que el actor ha mostrado sus pectorales, bíceps, abdominales, oblicuos... Una maravilla para la vista que nos ha dejado completamente anonadados y por la que ahora somos nosotros los que damos las gracias a la vida por haber creado seres tan perfectos como Álex, del que con esta publicación nos hemos enamorado un poquito más. Y sino... ¡Juzga por tí mism@!



Una publicación que no han tardado en comentar otros rostros conocidos, como Paula Echevarría - que no puede evitar confesar que la "operación bikini está aprobada" - o Dani Martínez, que ha tirado de ironía para recomendarle que se cuidase "un poquito, que nos estamos dejando y se acerca el verano".