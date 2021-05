Agúndez y Oliveira suman nuevas plazas olímpicas en 10 m para México y Brasil

Fotografía del 28 de agosto de 2019 muestra a la clavadista mexicana Gabriela Agúndez. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Madrid, 4 may (EFE).- La mexicana Gabriela Agúndez y la brasileña Ingrid Oliveira sumaron una nueva plaza olímpica para sus países en la disciplina de saltos, con su tercera y decimocuarta posición, respectivamente, en las preliminares de plataforma 10 m de la Copa del Mundo que se disputa en Tokio.

Agúndez ya había asegurado otra plaza el domingo, en plataforma sincronizada con su compañera Alejandra Orozco.

En la ronda preliminar de la prueba individual encabezó la clasificación la malasia Jun Hoong Cheon con 343,30 puntos, seguida de la rusa IIulia Timoshinina con 336,70 y de Agúndez con 323,65.

La también mexicana Montserrat Gutiérrez fue séptima, con 298,10, pero su país ya tenía otro cupo olímpico garantizado desde los Juegos Panamericanos de 2019, ganado por Orozco, por lo que ya no podía sumar más.

Ingrid Oliveira acabó decimocuarta con 282,30.

Las plazas olímpicas no son nominales, sino para el comité olímpico nacional correspondiente.

Junto a las mencionadas, obtuvieron hoy billete para Tokio 2020 saltadoras de Gran Bretaña, Alemania (2), Corea del Sur, Singapur, Italia, Irlanda y Francia.

El miércoles se disputarán las semifinales de la Copa del Mundo, con presencia de las dos mexicanas y la brasileña, y la final. EFE.

