Abren diálogo para formar un "Gobierno de unidad" en Haití

El primer ministro de Haití, Claude Joseph. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Puerto Príncipe, 4 may (EFE).- El primer ministro de Haití, Claude Joseph, anunció este martes que está en marcha un diálogo entre el presidente Jovenel Moise y otros actores políticos para formar un "Gobierno de unidad nacional".

"Se están dando muchos pasos para lograr un Gobierno de consenso que estará encabezado por un primer ministro. Estamos en pleno diálogo para alcanzar un Gobierno de unidad nacional", dijo Joseph en una conferencia de prensa en su residencia oficial.

Según él, este nuevo Gobierno deberá abordar las dos principales prioridades de la administración de Jovenel Moise, que son la celebración de un referéndum constitucional, el próximo junio, y las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para septiembre.

"El presidente ha iniciado el proceso de diálogo. El próximo Gobierno tendrá un primer ministro permanente con la tarea de asegurar la continuidad del Estado, en particular los dos grandes proyectos que son el referéndum constitucional y las elecciones", dijo Joseph.

El primer ministro dijo que "hay muchos protagonistas que se han puesto de acuerdo en los principios del diálogo", pero no nombró a los actores involucrados en las conversaciones.

Joseph, que asumió el cargo el pasado abril, también aseguró que su Gobierno está tomando medidas para hacer frente a la ola de secuestros que azota al país, así como para reforzar la Policía.

Haití atraviesa una grave crisis política, institucional y económica, agravada por una oleada de criminalidad que afecta a toda la población del país.

La oposición no reconoce la autoridad del presidente Moise desde el pasado 7 de febrero, fecha en la que consideran que terminó su mandato.

El primer ministro reiteró este martes que Moise permanecerá en el cargo hasta el 7 de febrero de 2022, fecha en la que entregará el poder a su sucesor, quien será elegido en las urnas en las elecciones previstas para septiembre.