108-123. Curry, con 41 puntos, y Green, triple-doble, le dan el triunfo a los Warriors sobre los Pelicans

En la imagen un registro del ala-pívot Draymond Green (d) y del base Stephen Curry (i), figuras de los Warriors de Golden State, quienes aportaron 10 y 41 puntos, respectivamente, en el triunfo a domicilio de su equipo 108-123 sobre los Pelicans de Nueva Orleans. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Nueva Orleans (EE.UU.), 3 may (EFE).- El base All-Star Stephen Curry anotó 41 puntos, el ala-pívot Draymond Green aportó un triple-doble de 10 puntos, 15 asistencias con 13 rebotes, y los Golden State Warriors dieron un gran paso para asegurarse un puesto en la postemporada con una victoria a domicilio de 108-123 sobre los desesperados New Orleans Pelicans.

Los Warriors, que actualmente ocupan el noveno puesto en la Conferencia Oeste, se movieron cuatro juegos por delante del undécimo lugar, donde está Nueva Orleans, con siete partidos por disputarse.

Pero estos equipos se enfrentan dos veces más antes que concluya la temporada regular, lo que les da a los Pelicans una pequeña dosis de esperanza, si pueden descubrir cómo contener la producción ofensiva de Curry.

Los defensores de los Pelicans a menudo parecían hipnotizados por la estrella de los Warriors mientras regateaba a lo largo del perímetro antes de tirar a canasta para realizar triples profundos o iniciar ataques inteligentes hacia el aro que no tenían respuesta por parte de la defensa del equipo local.

Sus ocho triples incluyeron un pull-up desde ocho metros mientras parecía deslumbrar a lo que debería haber sido una afición hostil de Nueva Orleans de casi 4.000 aficionados.

El alero canadiense Andrew Wiggins agregó 26 puntos para Golden State, con 10 en un tramo clave al comienzo del último cuarto periodo.

Mientras que el alero mexicano Juan Toscano-Anderson logró 14 puntos, cinco rebotes con cuatro asistencias y el escolta Poole terminó con otros 11 tantos como reservas.

Los Warriors mejoraron a 2-1 en su actual gira de cuatro partidos y han ganado nueve de los últimos 13 disputados.

El total de puntos de Curry eclipsó su ya prolífico promedio de 36,5 durante sus 17 partidos anteriores, mientras que tiene nueve de 40 puntos esta temporada, incluidos seis en los últimos 15 encuentros, combinados con 17 triples.

El alero Zion Williamson anotó 32 puntos y el ala-pívot Brandon Ingram agregó 19 puntos con los Pelicans, que estaban detrás por hasta 25 puntos en la primera mitad de un partido que necesitaban con urgencia para ganar.

El base Lonzo Ball, quien ayudó a impulsar una victoria en tiempo extra en Minnesota dos noches antes, continuó luchando con una producción constante.

Falló 15 de 18 tiros, acertando 1 de 9 desde el rango de 3 puntos, sin que pudiese ayudar al equipo.

Nueva Orleans estaba tan cerca como a seis puntos cuando el gancho corto del pívot español Willy Hernangomez, que salió de titular, hizo el parcial de 73-79 con casi cinco minutos restantes en el tercer cuarto.

Fue entonces cuando Curry lideró otra racha de los Warriors, resaltada por su paso atrás de 3 desde siete metros que lo puso el parcial de 76-92 que sería decisivo.

Hernangómez con 10 puntos estuvo entre los cinco jugadores de los Pelicans que tuvieron números de dos dígitos después de disputar 25 minutos.

El exjugador del Real Madrid estuvo seguro de nuevo en los tiros a canasta al anotar 4 de 5 y 2-2 desde la línea de personal, además de capturar siete rebotes -todos defensivos-, dio una asistencia y puso un tapón.

Hernangómez siguió en el puesto del titular, el neozelandés Steven Adams, que se encuentra lesionado y el entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy, confía en el juego del internacional español.