104-118. Ante los Grizzlies, Randle y Rose mantuvieron a los Knicks imparables

Memphis (EE.UU.), 3 may (EFE).- El ala-pívot Julius Randle aportó 28 puntos, el base Derrick Rose logró 25 al anotar 11 de 15 tiros de campo, y los New York Knicks impusieron su poder ofensivo ante los Memphis Grizzlies a los que ganaron en ruta por 104-118.

El alero canadiense RJ Barrett agregó 15 puntos que también ayudaron a la victoria de los Knicks (37-28) la tercera consecutiva que los consolida en el cuarto lugar de la Conferencia Este.

Otro alero, Dillon Brooks, anotó 25 como líder de los Grizzlies, mientras que el escolta novato Desmond Bane agregó 22 puntos.

Dentro de la pintura el ala-pívot Jaren Jackson Jr. como reserva llegó a los 15 puntos y el pívot lituano Jonas Valanciunas consiguió un doble-doble de 11 puntos, 16 rebotes y tres tapones, que no impidieron la derrota de los Grizzlies (32-32), que perdieron el segundo partido consecutivo y bajaron al noveno puesto de la Conferencia Oeste.

Memphis, que estaba detrás por hasta 17 puntos en la segunda mitad, trató de recuperarse en el último cuarto y recortó la ventaja de Nueva York a 96-101 con 5:28 por jugarse.

Pero Randle respondió con un triple con 3:57 minutos restantes y ahí se acabaron las esperanzas para los Grizzlies porque aunque se pusieron de nuevo a cinco tantos, recibieron cinco técnicas en un lapso de 18 segundos para sellar la derrota.

Con la victoria, los Knicks tienen asegurado su primer récord ganador en una temporada desde que tuvieron marca de 54-28 en la temporada del 2012-13.

Mientras que los Knicks continuaron su racha exitosa al ganar el duodécimo partido en los últimos 13 disputados, mientras que la derrota fue la cuarta de los Grizzlies en cinco encuentros.

Esa racha de partidos de Nueva York comenzó el 9 de abril cuando remontaron una desventaja de dos dígitos para derrotar a los Grizzlies 133-129 en la prórroga.