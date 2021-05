𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) publicó en las redesuna serie de publicaciones en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 123.232 de interacciones entre sus followers.

#Repost @ariadneartiles with @make_repost Abril es el mes de la concienciación de la cesárea 🌸 y quiero celebrar que exista hoy en día esa puerta grande que hoy en día puede salvar nuestras vidas y la de nuestros hijos✨ Algunos aún hoy en día se atreven a decir que dar a luz mediante una cesaría no es parir a un hijo. 🙄 No voy a negar la pena que me dio enterarme de que no podría parir naturalmente a María y Julieta, pero enseguida entendí que no siempre se puede elegir, que la vida ya me había regalado bastante con tremendo milagro. Entendí que hay que aprender a aceptar los cambios y fluir con ellos, este era sólo el principio del gran aprendizaje que nos esperaba. Naturalmente todos solemos idealizar este momento, es normal. Con Ari a pesar de los 3 días de parto conseguí lo que quería y parir naturalmente fue maravilloso. Con María y Julieta ha sido imposible por motivos médicos como la placenta previa oclusa, una placenta pegada al utero, esta era una cesaría de mucho riesgo para las tres. Esto no habia manera de cambiarlo pero todo el equipo médico me ayudó a planificar la mejor cesaría que podría imaginar. Tanto los pediatras como el doctor Barber me tranquilizaron, me dijeron que podría hacer piel con piel si todo salía bien y sería una cesaría lo más parecida a un parto natural. Tenía todo el apoyo del mundo y estaba tranquila. En la práctica cuando nacieron las niñas no conseguí más que unos minutos con ellas encima haciendo piel con piel porque enseguida me fuí desmallar debido a que estaba perdiendo 3 litros de sangre y no podía abrir los ojos. Me asusté y pedí que las cogieran rápido. Solo recuerdo preguntar al doctor si habíamos conseguido salvar el utero. Aún me preocupaba si podría o no tener más hijos. Obviamente estaba perdiendo mucha sangre y no sabia lo que decía Todo salió bien aunque ese día no pude moverme de la cama y no fuí a ver a mis hijas.Os cuento esto para que no nos hagamos demasiadas expectativas, no nos juzguemos, vivamos el momento y aceptemos que ya traerlos al mundo es un milagro sea de la manera que sea. No todas las cesarías son malas ni todos los partos son buenos, cada experiencia es única y será solo nuestra





Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.