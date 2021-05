Victoria Federica, una 'it girl' en los toros. Analizamos su look

02/05/2021 Victoria Federica acaparó todas las miradas en Las Ventas con un favorecedor y colorido kimono. MADRID, 3 (CHANCE) Apasionada de la moda y convertida en una de las 'it girls' del panorama 'celeb' a tener en cuenta en la actualidad, Victoria Federica se ha convertido en una de las grandes protagonistas del inicio de la Feria de San Isidro en Las Ventas por el favorecedor look primaveral que ha elegido para una tarde muy taurina. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Apasionada de la moda y convertida en una de las 'it girls' del panorama 'celeb' a tener en cuenta en la actualidad, Victoria Federica se ha convertido en una de las grandes protagonistas del inicio de la Feria de San Isidro en Las Ventas por el favorecedor look primaveral que ha elegido para una tarde muy taurina.



Y es que, dejando a un lado la rigidez en los outfits de muchas de nuestras celebrities cuando acuden a una corrida de toros, la hija de la Infanta Elena ha aportado frescura, originalidad y ese toque elegante que caracteriza cada una de sus apariciones - incluso cuando va en vaqueros y deportivas - con varios de los 'must' de la temporada combinados en un informal conjunto.



Acompañada por su madre y por su hermano, Victoria Federica llegaba a Las Ventas demostrando una vez más su pasión por la moda. Jeans estilo flare negros con el bajo ligeramente deshilachado, una elegante blusa blanca cruzada, un colorido kimono de estampado étnico en tonos rosas y mostazas y, como gran protagonista del outfit, un llamativo cinturon con una enorme hebilla ovalada en color verde. Como complementos, unos cómodos botines negros y un su inseparable bolso de Chanel en el mismo color. Apasionada de los complementos, la hija de la Infanta Elena ha lucido además unos originales pendientes largos - disimulados con su larga melena - y un elegante collar dorado estilo gargantilla.



Un look ideal tanto para una tarde de toros en familia como para asistir a la Universidad o para compartir una comida romántica con su novio Jorge Bárcenas - ausente en esta ocasión - y que a buen seguro veremos en más ocasiones a Victoria, que se ha convertido, a imagen y semejanza de su tía la Reina Letizia, en una maestra en la combinación y 'reciclaje' de diferentes prendas y complementos de su exclusivo armario.