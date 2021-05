Victoria de New York Knicks ante Houston Rockets por 97-122

New York Knicks logró ganar a domicilio a Houston Rockets por 97-122 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Houston Rockets perdieron en casa contra Golden State Warriors por 87-113, completando una racha de cuatro derrotas en sus cinco últimos encuentros, mientras que los de New York Knicks ganaron en casa a Chicago Bulls por 113-94 y tras el partido acumulan una racha de cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. New York Knicks, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 36 partidos ganados de 64 jugados. Por su parte, Houston Rockets, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 16 victorias en 65 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el electrónico, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 16-1 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y finalizó con un resultado de 24-34. Tras esto, durante el segundo cuarto los visitantes se distanciaron en el marcador y llegaron a ir ganando por 18 puntos (41-59) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 20-25. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 44-59 en el contador.

En el tercer cuarto el equipo visitante continuó distanciándose en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 15-2 y tuvo una diferencia máxima de 25 puntos (68-93) y terminó con un resultado parcial de 27-34 y un 71-93 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores de New York Knicks se distanciaron de nuevo en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2 y alcanzaron una diferencia de 35 puntos (82-117) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-29. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado de 97-122 para los jugadores del equipo visitante.

Gran parte de la victoria de New York Knicks se cimentó a partir de los 31 puntos, seis asistencias y siete rebotes de Julius Randle y los 24 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Derrick Rose. Los 17 puntos, siete asistencias y 10 rebotes de Kelly Olynyk y los 19 puntos, tres asistencias y ocho rebotes de Christian Wood no fueron suficientes para que Houston Rockets ganase el partido.

En el siguiente choque de la NBA, Houston Rockets medirá sus fuerzas con Philadelphia 76ers en el Toyota Center, mientras que New York Knicks jugará contra Memphis Grizzlies en el Fedexforum.