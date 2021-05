Uruguay supera las 2.700 muertes acumuladas por la covid-19

Enfermeros del Centro de Tratamientos intensivos (CTI) del hospital privado Casmu atienden a pacientes covid-19, el 14 de abril de 2021 en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 2 may (EFE).- Uruguay sumó este domingo 55 nuevos fallecidos con diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2 y alcanzó los 2.724 desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, según indica el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias.

Además, durante la jornada se detectaron 1.588 casos nuevos luego de que se procesaran 6.538 test de PCR.

De esta forma, ahora Uruguay suma 202.492 casos de covid-19 desde el comienzo de la pandemia, de los que 25.999 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 556 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos.

Según el informe diario presentado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, en este momento el 78,4 % de las 1.013 camas que hay en los mencionados centros se encuentran ocupadas y el 56,3 % de estas son por casos de coronavirus.

Por otro lado, el departamento (provincia) con más casos activos continúa siendo Montevideo con 11.113, seguido de Canelones (sureste) con 4.142.

En este momento, los 19 departamentos se encuentran en zona roja según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

En ese sentido, el más afectado es Tacuarembó (noreste) con 116,91, mientras que Río Negro (oeste) tiene 93,28.

Con respecto a la vacunación, 1.165.895 personas han sido inoculadas con la primera dosis de las farmacéuticas china Sinovac, anglo-sueca AstraZeneca o estadounidense Pfizer y 668.504 con la segunda de Pfizer o Sinovac. Esto supone que el 33,67 % del país cuenta con la primera dosis y 19,30 % con la segunda.

El Grupo Asesor Científico Honorario, que aconseja al Ejecutivo uruguayo en su toma de decisiones sobre la covid-19, aseguró días atrás que el país podría retomar una tendencia exponencial de los casos, algo de "extrema gravedad" si se tiene en cuenta que el sistema de salud "ya no tiene reservas".

Así se explica en el primero de los dos informes presentados esta semana, redactado por el grupo de Modelos y Datos.

"La epidemia en Uruguay se encuentra en una situación muy grave: todos los indicadores de la OMS están en su nivel más alto (TC4), y la respuesta del sistema de salud se encuentra en la categoría limitada, como lo evidencia en particular la situación de los CTI (centros de tratamiento intensivo)", subraya el texto.

Por otra parte, un estudio del Instituto Pasteur de Montevideo en conjunto con la Universidad de la República en el que se analizaron 500 muestras de la enfermedad en todo el país mostró que el 89 % de los casos de la covid-19 en Uruguay son de la variante brasileña P1.