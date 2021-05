Una ONG venezolana computa más de 965 violaciones a la libertad de expresión en 2020

Estas 965 denuncias de violaciones a la libertad de expresión están contenidas dentro de los 390 casos globales -varios con demandas múltiples- contabilizados el año pasado que, igualmente, disminuyeron un 17 % en comparación con el 2019. EFE/Archivo

Caracas, 3 may (EFE).- Al menos 965 denuncias de violaciones a la libertad de expresión se registraron durante el 2020 en Venezuela, es decir, un 8 % menos que en 2019 cuando se contabilizaron 1.049, según un informe presentado este lunes por la ONG Espacio Público.

"Se contabilizaron al menos 965 denuncias de violaciones, lo que representa una disminución del 8 % con relación al número de violaciones registradas durante el año anterior", dijo la ONG en el documento.

Estas 965 denuncias de violaciones a la libertad de expresión están contenidas dentro de los 390 casos globales -varios con demandas múltiples- contabilizados el año pasado que, igualmente, disminuyeron un 17 % en comparación con el 2019.

El 2020, con 390 casos, es el "tercer año con mayor cantidad de casos registrados en 19 años de monitoreo", sostuvo Espacio Público al explicar que solo fue superado por los datos de 2017 y el 2019, cuando contabilizaron 708 y 468, respectivamente.

Espacio Público detalló que la mayoría de los casos del año pasado, el 60 % de ellos, ocurrieron "en el primer semestre del año" destacando el hecho de que, en enero, la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "derivó en impedimentos a la cobertura periodística de ese día".

"Miembros de al menos 38 medios nacionales e internacionales no pudieron acceder al Palacio Federal Legislativo", agregó.

El suceso al que se refiere Espacio Público ocurrió el 5 de enero de 2020, cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió el acceso al líder opositor Juan Guaidó, para ese entonces diputado, al Parlamento para que se juramentara nuevamente como presidente del Legislativo.

La ONG detalló que enero cerró con 30 acontecimientos relacionados con restricciones a la libertad de expresión, un número que subió a 62 en marzo -mes con mayor número de incidentes-, al comenzar la pandemia e incrementarse la persecución.

Abril, con 42 casos, y mayo con 26 ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente, dando paso a un "comportamiento casi lineal" en cuanto al número sucesos en los que se reprimió la libertad de expresión.

El informe detalló que, durante la pandemia, hubo "detenciones arbitrarias por publicaciones en redes sociales referentes a posibles casos de coronavirus, hasta bloqueos de páginas web que informaban sobre el curso de la enfermedad".

Además, señaló que durante 2020 fueron cerradas 18 emisoras de radio, cuatro medios impresos y dos medios digitales, "en procedimientos llevados a cabo principalmente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en compañía de cuerpos de seguridad del Estado".

"Los derechos fundamentales están seriamente restringidos; una situación que cada año se agudiza más, a medida de que el conflicto político no concreta solución", indicó el informe.