Un periodista venezolano acusado de acoso pide respeto al Estado de derecho

El periodista César Batiz habla ante los medios de comunicación hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R

Caracas, 3 may (EFE).- El periodista venezolano y director del diario digital El Pitazo, César Batiz, pidió este lunes que las denuncias en su contra por violencia psicológica y acoso sexual anunciadas por la Fiscalía se investiguen "respetando el Estado de derecho" y cumpliendo "el debido proceso".

"Venimos a ratificar nuestra petición de que los hechos señalados en mi contra sean investigados, respetando el Estado de derecho. Pido también que se investiguen las denuncias de las víctimas sin prejuicio hacia ellas, pero sobre todas las cosas, que se cumpla el debido proceso en todo momento, en todos los casos que se han referido públicamente", dijo Batiz a periodistas.

El pasado 29 de abril, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció en Twitter la apertura de una investigación penal contra Batiz y el también periodista Víctor Amaya "por denuncias públicas de mujeres víctimas de violencia psicológica y acoso sexual, sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia".

El fiscal adjuntó una captura de pantalla de una denuncia anónima en Twitter contra Batiz, firmada por una persona que se identifica como "reportera venezolana", en la que puede verse una foto del periodista y dice que en el medio periodístico hay directores que "ejercen su poder para abusar de mujeres".

Al respecto, Batiz consideró "muy extraño que se emplee un tuit anónimo para abrir una investigación, mientras que en los medios de comunicación, a través de las redes sociales y de los portales" de noticias se han "presentado reportajes de investigación y denuncias" que no han tenido como respuesta "un pronunciamiento parecido".

Asimismo, calificó los mensajes en esos tuits como "señalamientos abstractos" sin acusaciones concretas.

"El gremio periodístico también tiene a sus acosadores sexuales. Directores, coordinadores y jefes ejercen 'su poder' para abusar de mujeres trabajadoras de la prensa. Tal es el caso de César Batiz", recoge la denuncia anónima, sin más detalles ni datos.

Acerca de esa acusación, el periodista replicó: "Quiero decir que soy inocente de los señalamientos que se han hecho en mi contra y por eso pido que se presuma de antemano esta inocencia y no que se utilicen estos señalamientos abstractos para atacarme y atacar a la libertad de expresión".

Por eso, detalló que ha interpuesto ante la Fiscalía su solicitud de "que se realice una investigación con el respeto al Estado de derecho" y "que se permita acceder al expediente que haya del caso".

"Sabemos que está en una Fiscalía, el fiscal 64 del área metropolitana (de Caracas) tiene este caso, pero no sabemos qué contiene el expediente porque no sabemos quién denuncia ni qué tipo de denuncia realiza o qué señalamientos concretos realiza en mi contra. Hasta este momento no lo sabemos", aseguró.