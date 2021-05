"Un desgarro constante": la paternidad tras las rejas en Francia

El rostro de Shadene se ilumina. Su padre, encarcelado en una prisión en Marsella (sur de Francia) acaba de cruzar la puerta al otro extremo de una pieza oscura. La niña se levanta y toca con la punta de los dedos la mampara de plexiglás que los separa.

Pero su felicidad dura poco. Cuarenta y cinco minutos después, un guardia pone fin a la visita.

Kamel, de 40 años, le manda besos, pero mientras sube las escaleras hacia su celda, su sonrisa se desvanece. "Es demasiado corto, no tengo tiempo para disfrutar de ellos, para darles tiempo a cada uno de ellos", dice este hombre delgado, que lleva dos años en prisión tras ser condenado a ocho años por fraude.

Al otro lado, Shadene, de nueve años, que vino con dos de sus hermanos, está al borde de las lágrimas. "Me alegro de verle, pero no he podido hablarle de mi viaje de estudios. Veo que está cansado, que no está bien", dice la niña.

El nombre de ambos -como el de todos los presos y niños citados en esta historia- fue cambiado para proteger su identidad.

La visita de un sábado de febrero no es nada fuera de lo común.

La AFP pudo presenciarla tras obtener una autorización para asistir a las visitas en la cárcel de Baumettes, en la ciudad mediterránea, en el marco de una investigación de más de 12 meses sobre la paternidad entre rejas.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños garantiza el derecho del niño a "mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de forma regular".

También estipula que los Estados Partes en la Convención "prestarán la asistencia apropiada a los padres (...) en el desempeño de sus funciones de crianza".

Según estimaciones de la red Children of Prisoners Europe, unos 600.000 niños tienen un progenitor en prisión en la Unión Europea.

En Francia, la cifra supera los 95.000.

- Mamá está en el hospital -

Con el pelo recogido en una coleta y vestida con un chándal rosa pálido, Shadene tuvo que llegar una hora antes para poder ver a su padre.

"Llegar un minuto tarde es suficiente para que se cancele todo", dice su abuela, que la acompaña.

Luego tiene que esperar en una sala, repleta de otros visitantes, y ansiosa. La última vez su broche en el pelo hizo saltar los detectores de metales de seguridad.

Para los niños, este régimen de visitas crea sentimientos de "inseguridad", según la abogada Marie Douris, que ha estudiado la paternidad en la cárcel.

"Los adultos hablan del caso (por el que el detenido está en la cárcel), de las preocupaciones en casa, eso deja muy poco tiempo para el niño", explica.

Estos obstáculos hacen que la relación "pierda fuerza con el tiempo, cada uno detrás de un muro invisible".

Y este "muro", añade, sólo se hace más grande cuando los detenidos y sus hijos intentan constantemente "proteger al otro" ocultando cosas como la depresión, los problemas en la escuela, una pelea con otro recluso, o incluso el propio encarcelamiento.

Durante casi dos años, Magali, de 36 años, ocultó la verdad a su hija pequeña, Emma, por miedo al impacto que tendría en ella escuchar que su madre llevaba cuatro años encerrada.

"Le hacía creer que estaba en el hospital", cuenta esta mujer de rostro sereno y ovalado que creció con un padre que entraba y salía habitualmente de la cárcel.

A los siete años, "cuando supo descifrar (las palabras) 'centro penitenciario' en la fachada del edificio, hablé con ella", cuenta Magali.

Sin embargo, al ver semanalmente los barrotes de la cárcel, la pequeña ya lo había entendido.

- Muros Invisibles -

La familia es fundamental para que un preso pueda pensar en el futuro, dice el director de la prisión des Baumettes, Yves Feuillerat.

Kamel, por ejemplo, aprendió a escribir en prisión para poder escribir cartas a sus hijos, pero también "para que estén orgullosos" de él.

En Reino Unido, donde hay más niños con un preso en la familia que con padres divorciados, las autoridades han tomado conciencia de ello.

En el marco del programa Invisible Walls (Muros Invisibles), los presos tienen tiempo dedicado a sus hijos para hacer cosas sencillas, como ayudarles con los deberes o darles un baño.

Introducido primero en el sur de Gales, el programa se ha extendido a otras regiones y los índices de reincidencia se han reducido a la mitad, según un estudio del ministerio de Justicia británico.

En Italia, según un informe de la ONU, se permite a las madres "cumplir parte de su condena en casa, siempre que tengan hijos menores de 10 años".

Francia, en cambio, ha sido criticada por obstaculizar el derecho de visita y ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las condiciones de detención de los reos.

- El ruido de las llaves -

Una vez al año, los detenidos de Baumettes se reúnen con sus hijos en el gran gimnasio de la prisión para pasar un día de diversión, organizado por asociaciones.

La última vez fue en marzo del año pasado, justo antes del primer confinamiento por el coronavirus.

Los padres hornearon pasteles, colgaron globos y pudieron ver a sus hijos correr, jugar y reír, en escenas que distan mucho de las visitas normales a la cárcel.

A pesar de que sus ocho hijos corretean a su alrededor y del ambiente de gran excitación, Kamel permanece sentado, acariciando el pelo de Shadene, que no le suelta.

"Quiero disfrutar de cada segundo, es raro tener momentos así en los que te sientes casi en la vida real", dice en voz baja, como para no romper el hechizo.

Con las mejillas enrojecidas después de jugar al fútbol, Emma, la hija de Magali, admite que sentía mucha curiosidad de ver la cárcel "por dentro".

La niña de 10 años vio peleas entre presas por internet y le cuesta pensar que "mamá vive aquí".

Cuando llega la hora de irse, los niños arrastran los pies.

En grupos, rodeados por guardias de prisión con uniformes azul marino, durante unos minutos experimentan el cotidiano de sus padres: el sonido de las llaves en las cerraduras, las pesadas puertas de metal que nunca abre uno mismo y el laberinto de pasillos enrejados.

Los padres contienen las lágrimas.

Un adolescente lo resume: "Ha sido el mejor día en mucho tiempo y, sin embargo, tengo ganas de llorar".

- "Evitar una ruptura" -

El encarcelamiento no debe significar abandono", afirma la psicóloga Florence Duborper.

Esta especialista dirige un grupo de apoyo que ayuda a los presos y a las familias en Marsella a evitar que se rompa el contacto, a menos que uno de los padres sea "demasiado tóxico" para el niño.

Iniciativas como los días festivos, las sesiones de terapia o la ayuda física y psicológica para los niños dependen únicamente de las asociaciones, lamenta Emmanuel Gallaud, de un organismo que las supervisa.

Dentro de las prisiones, dice, "las prioridades son la seguridad y el reloj".

En la actualidad, las asociaciones se centran sobre todo en los niños que no pueden visitar a un progenitor en la cárcel, quizá porque nadie los puede acompañar, dice Gallaud.

Es el caso de Nicole, condenada por complicidad en asesinato, que lleva tres años en Baumettes.

Tras su detención, su familia dio la espalda a esta mujer de 49 años. Logra ver a su hijo menor, que tiene 12 años y fue colocado en una familia de acogida, gracias a la ayuda de una asociación.

Se reúnen en un ala separada de la cárcel, en una habitación acogedora, con dibujos en la pared, muebles infantiles y juguetes. Su hija es llevada por un miembro de la asociación y no por los guardias como en las visitas normales en la cárcel.

"Poder jugar a un juego de mesa, leer un cuento juntos, ayuda", sobre todo para los más pequeños que aún no pueden hablar y tienen espacio para comunicarse jugando o corriendo, dice Duborper.

Este tipo de instalaciones, financiadas con fondos público y privado, sólo están disponibles en la mitad de las prisiones francesas.

- "Desgarro constante" -

Sólo después de siete años entre rejas, Eva, que está cumpliendo una condena de 20 años de cárcel, tuvo la oportunidad de pasar 24 horas en una de estas piezas, y fue todo un shock.

Se dio cuenta de que todavía se consideraba la madre de dos niños pequeños, cuando ahora son adolescentes.

"Estaba acostumbrada a meterlos a los dos en la bañera, y ahora el mayor cerró la puerta del baño, impidiéndome entrar, fue raro", dice.

A través de pequeñas cosas - "al mayor le gustan los tomates ahora"- se dio cuenta de que se había perdido muchas cosas.

Incluso con las cartas, las visitas y las llamadas telefónicas, seguía teniendo la sensación de un "desgarro constante" y "de echarlo todo de menos".

El encarcelamiento también provoca un cambio de roles en la familia, como constató Kamel.

En casa, dice, su hijo mayor, que tiene 15 años, "ha tomado mi lugar".

Estas familias han sufrido mucho durante la pandemia de covid-19, que el año pasado interrumpió por completo las visitas a las cárceles durante dos meses en Francia.

Los encuentros entre padres e hijos fuera de las visitas normales a la cárcel se reanudaron en octubre, pero son esporádicos y no se producen en todas partes, mientras que el uso de las piezas familiares sigue suspendido.

Kamel ya no quiere a ver a su hija menor de dos años, que llora tras el muro de plástico que la separa de su padre.

Ha perdido 20 kilos en un año. "Estoy deprimido. Llevo un año sin tomar a mis hijos en brazos, es demasiado duro", dice.

La inspectora de prisiones en Francia, en una entrevista con el diario Libération, describió la experiencia de las visitas desde el inicio de la pandemia como "atroz".

Nicole lleva seis meses sin ver a su hija. Cuando la AFP la volvió a ver en enero, admitió con los ojos enrojecidos, que había intentado suicidarse.

jp/iw/meb/zm