Twitter permitirá a usuarios vender entradas para chats de audio

(Bloomberg) -- Twitter Inc. permitirá que los anfitriones de programas de audio en su red cobren a su audiencia una tarifa por sintonizarlos, convirtiendo este en el primer paso hacia la monetización de su nueva función Spaces.

La compañía anunció también este lunes que Spaces ya está disponible para los usuarios de la aplicación de Twitter en dispositivos Android, lo que representa una gran expansión de la audiencia potencial del servicio. Incluso Clubhouse, la startup que inspiró Twitter Spaces, aún no ha lanzado una aplicación para Android.

En los últimos meses, el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, ha hecho de las salas de chat de audio en vivo un enfoque de producto clave. Dorsey ha dicho que cree que la comunicación de audio será una parte importante del futuro de Twitter. Hace un mes, Bloomberg News anunció que la compañía intentó sin éxito comprar Clubhouse por alrededor de US$4.000 millones.

Spaces se creó como una respuesta rápida a Clubhouse, manteniéndose durante meses en pruebas beta. Ahora cualquier usuario de Twitter puede escuchar una discusión de audio en Spaces a través de la aplicación para iPhone o Android, y los usuarios con más de 600 seguidores pueden crear una propia.

La capacidad de cobrar por las entradas a un evento de Spaces estará pronto disponible para algunos usuarios, dijo Twitter. Esos anfitriones podrán establecer el precio y la cantidad de entradas que venderán. A su vez, Twitter podrá quedarse con una parte de estas transacciones, pero una portavoz se negó a compartir detalles sobre qué porcentaje de ventas tomará la compañía.

Una investigadora de seguridad, Jane Manchun Wong, descubrió que la compañía también está explorando la posibilidad de permitir que los anfitriones de Spaces acepten sugerencias de la audiencia.

Clubhouse, que tiene un personal pequeño en comparación con el de Twitter, está compitiendo para mantener su liderazgo. La compañía entregó su propia función de pagos el mes pasado y el domingo anunció que la tan esperada aplicación de Android estaba ya en pruebas.

