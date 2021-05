Toros nobles pero endebles marcan primera corrida de Feria del Traje de Luces

El mexicano José Mauricio lidia a su primer toro durante una corrida, hoy en la plaza de toros Cinco Villas, en Santiago Cuautlalpan, Estado de México (México). EFE/Oscar Mir Reyes

Ciudad de México, 2 may (EFE).- La primera corrida de la Feria del Traje de Luces, en la plaza de toros de "Cinco Villas" de Santiago Cuautlalpan, en el Estado de México, finalizó este domingo con oreja para el español Curro Díaz y los mexicanos Arturo Macías y José Mauricio.

El también español Román Collado no obtuvo apéndice alguno y los toros de Montecristo, de correcta presentación, resultaron más nobles que bravos y escasos de fuerzas. Se registró un casi lleno dentro del aforo permitido por las restricciones sanitarias.

Tarde larga de toros con ocho cornúpetas que marcaron el festejo por su nobleza pero falta de casta.

De embestida lenta, los Montecristo, tuvieron un comportamiento lineal que restó emoción al encierro aunque su bondad permitió momentos de lucimiento.

Se dio la circunstancia de que el tercio de varas se ejecutó con la puya española, de menores dimensiones que la mexicana, pero manteniendo la mono vara que reglamento del país americano permite, a diferencia de las dos obligadas en plazas de España. A pesar de reducir más la severidad de la "vara de medir" los toros nunca embistieron con alegría o bravura.

Tres matadores lograron oreja. Curro Díaz obtuvo la primera con una faena en su segundo de la tarde que arrancó con capotazos vistosos a la verónica.

Con la muleta el de Linares toreó con inteligencia realizando derechazos cortos, lentos, ligados y con fijeza que no exigían excesivo recorrido al animal. Una media estocada fue suficiente para pasaportar al blando burel. Con el que partió plaza Díaz estuvo aliviado en exceso.

Arturo Macías logró una oreja ante el peor presentado y más flojo de la tarde, con alardes de tremendismo, sin lograr realizar tanda alguna, pero con un conato de cogida que enardeció a los presentes.

Una buena estocada aumento la euforia de los aficionados que pidieron con rotundidad la oreja, incluso la segunda, que el palco se negó a dar. El juez mantuvo con esta y otras decisiones la seriedad de la tarde.

De mayor interés fue la anterior faena de Macías ante quizás el toro más encastado del festejo. Tras un gran par de banderillas de Sergio González, el torero mexicano ejecutó dos tandas de cierto vértigo y mando con la mano derecha. El de Montecristo le fue ganando terrenos al tener el diestro la pierna trasera en exceso retrasada. La faena naufragó con la izquierda.

Los mejores momentos de la tarde los dejó José Mauricio con el séptimo de la tarde. Ya había apostado por torear al natural con su primero, pero sin suerte.

Con su segundo el de la capital mexicana dejó momentos de un toreo de empaque, de corte "currista", que si bien inició sin ceñirse y por lo tanto con el burel saliendo de la muleta hacia afuera, algo suelto, con la mano izquierda envolvió al de Montecristo con ritmo, labor compleja por la falta de empuje del animal.

No fue recibida con entusiasmo la labor purista de Mauricio, efecto que sí logró con la inteligente y eficiente estocada recibiendo.

El español Román se retiró del ruedo sin trofeo. En su primero toreó en exceso en paralelo. Con el que cerró plaza se cruzó debidamente e intento realizar una faena con mando pero la debilidad del astado hizo imposible cumplir el objetivo, poco o nada había que mandar.

Borja Ilián