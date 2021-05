Suecia dona un millón de dosis de vacunas anticovid al programa COVAX de la OMS

Trabajadores del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) en La Paz, realizan un control de la cadena de frío durante el traslado de la vacuna estadounidense Pfizer contra la covid-19, en La Paz, llegada a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a Bolivia. EFE/Martin Alipaz/Archivo

Ginebra, 3 may (EFE).- Suecia donará un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 al programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir de forma más igualitaria estos fármacos en el planeta, anunció hoy lunes esta agencia de la ONU en un comunicado.

La donación se concretó tras el encuentro del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con el ministro sueco de Cooperación y Desarrollo, Per Olsson Fridh, en la sede del organismo en Ginebra.

"Es un gran gesto que debe ser urgentemente imitado por países de todo el mundo con el fin de acelerar la distribución global equitativa de las vacunas", destacó Tedros.

COVAX, también gestionado por la Alianza para las Vacunas GAVI, necesita con urgencia 20 millones de dosis durante el segundo trimestre de 2021 "con el fin de responder a las interrupciones en el suministro causadas por el aumento de la demanda en India", reconoció la OMS.

El principal suministrador de vacunas para COVAX es el Serum Institute of India, fabricante de dosis para AstraZeneca, aunque su producción ha tenido que redirigirse a la vacunación dentro de la India, que actualmente concentra casi la mitad de los nuevos contagios diarios en todo el planeta.

La OMS pide a los países que no donen vacunas por cuenta propia sino que lo hagan a través de COVAX, para tener un mejor control de los problemas de demanda en los países en desarrollo, y otros países como Francia y Nueva Zelanda han anunciado recientemente similares contribuciones a través de este programa humanitario.

El objetivo de éste es lograr distribuir al menos 2.000 millones de dosis de vacunas anticovid en todo el mundo este año, con el objetivo de lograr que éstas lleguen a al menos la quinta parte de la población de los países en desarrollo.