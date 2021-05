Solari advierte que el América debe revalidar en Liguilla lo hecho en el torneo

El técnico de América, Santiago Solari. EFE/Francisco Guasco/Archivo

México, 3 may (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador del América del fútbol mexicano, afirmó que su equipo debe reiterar el buen paso que tuvo en el Clausura 2021, que cerró con triunfo de 0-1 sobre los Pumas, en la fase final.

"Nosotros no vamos a decir nunca que somos el mejor equipo del torneo; no nos sentimos mejores ni peores que nadie, por eso digo que en la Liguilla tenemos que revalidar el desempeño que tuvimos en el torneo", subrayó el técnico.

América terminó el Clausura 2021 en segundo lugar con 38 puntos y compartió el título de la ofensiva más efectiva con 26 goles en 17 juegos, los mismos que Cruz Azul y Toluca.

Las Águilas aseguraron su boleto a la fase final junto al Cruz Azul, primero; Puebla, tercero; y Monterrey, cuarto.

El rival de América en cuartos de final surgirá de los cuatro equipos ganadores del repechaje que disputarán el próximo fin de semana los conjuntos ubicados del escalón cinco al 12.

Solari resaltó el desempeño que tuvieron sus jugadores a lo largo de las 17 fechas, en las que obtuvieron 12 triunfos, dos empates y tres derrotas, y dijo que su equipo mereció terminar en la parte alta.

"Los jugadores merecen este reconocimiento; ellos ganaron esos puntos, hicieron esos goles; me parece que esto es un justo reconocimiento a lo que ha hecho este plantel", destacó.

El estratega reiteró lo complejo que es le formato de competencia del fútbol mexicano, en el que luego de las 17 jornadas se juega una fase final desde los cuartos de final para buscar al campeón.

"Cuando nosotros hacemos las sumas digo que ganamos los partidos que debíamos para estar colocados en esta posición y eso es en lo que debemos fijarnos para la Liguilla, porque este es un nuevo torneo y lo hecho antes ya no cuenta".

Santiago Solari también distinguió la temporada realizada por Cruz Azul, primer lugar del certamen.

"Cruz Azul hizo 41 puntos; es muy difícil llegar a esa marca porque se tienen que dar ciertas circunstancias para lograrlo y ellos lo hicieron", concluyó.

Santiago Solari, extécnico del Real Madrid, llegó al América, en sustitución del mexicano Miguel Herrera, para el Clausura 2021 y en su primera temporada clasificó a las Águilas a la fase final como segundo.