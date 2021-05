Siria.- El Tribunal Constitucional de Siria acepta tres candidaturas de cara a las elecciones presidenciales

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente del Tribunal Constitucional Supremo de Siria, Mohamed Yihad al Laham, ha anunciado este lunes la aceptación de tres de las 51 solicitudes de candidatura a las elecciones presidenciales, previstas para el 26 de mayo, por cumplir los requisitos constitucionales y legales para contender en los comicios.



Según ha detallado Al Laham en rueda de prensa, además del presidente de Siria, Bashar al Assad, Abdulá Salum Abdulá y Mahmud Ahmad Meri también se presentarán a las elecciones. El resto de solicitudes se han denegado porque los solicitantes no cumplen los requisitos constitucionales y legales para presentarse a las elecciones, ha recogido la agencia de noticias oficial siria, SANA.



No obstante, los candidatos rechazados pueden presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional Supremo en un plazo máximo de tres días a partir de este martes.



Por otro lado, Al Laham ha pedido a los ciudadanos y simpatizantes de cualquiera de los tres candidatos que no lleven a cabo actividades electorales o aparezcan en medios de comunicación hasta que la corte anuncie la fecha de inicio de las campañas.



Al Assad se perfila como favorito absoluto para lo que sería un tercer mandato de siete años en el cargo, de acuerdo con las reglas de la Constitución de 2012.



Todos los intentos para reformar la Carta Magna en Siria tras diez años de conflicto han fracasado y el actual mandatario podría incluso consolidar su influencia con esta más que probable victoria, a pesar de los momentos de debilidad que atravesó a principios de la guerra.



Los nominados deben haber residido continuamente en Siria durante diez años. Su candidatura también debe ser aprobada por 35 miembros del Parlamento.