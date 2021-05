Seúl vigila los movimientos de Pionyang tras unos duros comunicados del régimen

Surcoreanos observan en televisión una aparición del líder norcoreano, Kim Jong-un (c). EFE/ Kim Chul-soo/Archivo

Seúl, 3 may (EFE).- El ejército surcoreano indicó hoy lunes que está "vigilando estrechamente" los movimientos militares del régimen de Pionyang y que no ha detectado nada fuera de lo común un día después de que emitiera varios comunicados que prometían duras respuestas contra Washington y Seúl.

"Nuestro ejército está vigilando estrechamente las actividades relacionadas (con las fuerzas armadas norcoreanas) y mantiene una firme preparación", explicó hoy en rueda de prensa el portavoz del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, Kim Jun-rak.

Kim añadió que no se han detectado "a día de hoy señales inusuales".

En la víspera, Corea del Norte emitió tres duros comunicados contra dos países con los que técnicamente se mantiene en guerra, EE.UU. y Corea del Sur.

En uno de los escritos, advirtió a Washington de que se enfrenta a "una crisis más allá de su control" y cargó contra el presidente estadounidense, Joe Biden, por el tono de las palabras usadas para referirse a Pionyang en su discurso ante el Congreso de la semana pasada.

La Cancillería norcoreana también publicó otro comunicado el domingo en el que acusaba a Estados Unidos de "insultar la dignidad de su liderazgo supremo" por denunciar repetidamente los abusos de derechos humanos por parte del régimen.

A su vez, Kim Yo-jong, la hermana del líder Kim Jong-un, denunció el reciente envío a Corea del Norte de globos con propaganda contraria al régimen por parte de un grupo de desertores afincado en el Sur.

Kim Yo-jong, vicedirectora de propaganda del partido único norcoreano, consideró esta acción una "seria provocación" y dijo que el régimen está estudiando una "acción proporcional" sin añadir más detalles.

Los desertores enviaron los globos, pese a que Corea del Sur aprobó en marzo una ley que castiga estas acciones con una multas o una pena de hasta 3 años de prisión bajo el argumento de que busca proteger a los ciudadanos sureños en la frontera, donde el ejército norteño ha disparado a esos globos en alguna ocasión.