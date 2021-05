Sam Burns logra a los 24 años su primer título del PGA Tour; Ancer, quinto

En la imagen el estadounidense Sam Burns. EFE/EPA/RICK D'ELIA/Archivo

Palm Harbor (Florida, EE.UU.), 1 may (EFE).- El estadounidense Sam Burns, de 24 años, vio cumplido su sueño de conseguir el primer título del PGA Tour después de mantenerse sólido en la cuarta ronda del Valspar Championship al entregar tarjeta de 68 golpes (-3) y acabar con 267 (-17), tres menos que su compatriota Keegan Bradley (270, -14), segundo.

Burns, en lo que va de temporada, ya había estado ocho veces al frente de la clasificación después de alguna ronda, pero nunca en la decisiva, la cuarta del domingo.

Todo cambió en el Cooperhead Course de Innisbrook Resort, donde fue de principio a fin el mejor jugador, que dominó todos los golpes, pero especialmente cuando llegó al green con su putt.

Cierto que Burns recibió algo de ayuda de Bradley al golpear al agua en el hoyo 13, y luego el jugador de Luisiana lo tomó desde allí con dos grandes birdies decisivos.

Burns ganó por primera vez en el PGA Tour luego de fallar dos veces en convertir las pistas de 54 hoyos en el Abierto de Houston el otoño pasado y en el Genesis Invitational en Riviera, en febrero de este año.

La victoria lo ubica entre los 50 mejores del mundo y casi le asegura un lugar en el Abierto de Estados Unidos, junto con su primer viaje al Masters la próxima primavera.

Bradley y Burns estaban empatados a través de 36 hoyos y 54 hoyos, y permanecieron así a través de 12 hoyos en otro día abrumador en el campo de Copperhead. Eso cambió con un solo golpe.

Bradley se quedó muy corto en el par 3 del 13 y se fue al agua, lo que provocó un doble bogey. Burns salvó el par con un putt de algo más de dos metros para una ventaja de dos golpes.

Burns estaba tres tiros por delante a través de 13 hoyos el sábado y luchó por retener una parte del liderato, por lo que sabía lo que era posible. Esta vez, sin embargo, Bradley no tuvo ninguna posibilidad.

El noruego Viktor Hovland y el estadounidense Cameron Tringale compartieron el tercer lugar con un registro de 271 golpes (-13), mientras que el mexicano Abraham Ancer acabó en el quinto puesto después de entregar tarjeta de 69 golpes (-2) y logró un acumulado de 272 (-12).

El chileno Joaquín Niemann tuvo el peor desempeño desde que comenzó el torneo al no encontrar la precisión con sus golpes y acabó el recorrido con 72 impactos (+1) que le costó perder cuatro posiciones y acabar de octavo (275, -9), lugar que compartió con otros dos jugadores.

Mientras que el colombiano Camilo Villegas entregó una tarjeta firmada de 68 golpes (-3), lo ya lo hizo en la segunda ronda, y remontó 12 posiciones que le permitieron acabar en el undécimo lugar (276, -8) junto con el estadounidense Brandt Snedeker.

Otro golfista latinoamericano que superó el corte, el venezolano Jhonathan Vegas, no tuvo el toque de Villegas y entregó tarjeta firmada de 72 (+1) que le dio un acumulado de 282 (-2) y acabó en el cuadragésimo octavo puesto que compartió con otros cinco jugadores.