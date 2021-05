Portaltic.-WhatsApp trabaja en una herramienta para revisar los mensajes de voz

MADRID, 3 (Portaltic/EP)



La aplicación de mensajería WhatsApp se encuentra desarrollando automáticamente una nueva función para sus mensajes de voz, con la que permite que los usuarios revisen estos mensajes de audio antes de enviarlos.



Con la nueva función, aunque por el momento no está disponible, los usuarios podrán volver a escuchar los mensajes de voz antes de enviarlos por chat a otras personas, algo que por el momento no es sencillo hacer desde la app.



Así lo ha descubierto el portal especializado WABetaInfo, que recoge que la función se encuentra actualmente en desarrollo, aunque por el momento solo se ha encontrado en forma de código y no está disponible en la aplicación ni en sus versiones beta.



La función de revisión se habilita a través de un nuevo botón 'revisar', que al pulsarlo permite que los usuarios de WhatsApp puedan volver a escuchar el mensaje de voz.



A través de esta herramienta, los usuarios pueden revisar los mensajes de voz anteriores y decidir si descartarlos o enviarlos.