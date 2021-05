Pochettino: "Preparados para sufrir"

EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 3 may (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró que su equipo está "preparado para sufrir" en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol este martes contra el Manchester City, al tiempo que aseguró que tienen opciones de remontar el 1-2 de la ida.

El técnico argentino no desveló si el delantero Kylian Mbappé estará listo para jugar, tras la contractura que sufrió en el partido de ida.

"Hay que esperar para evaluar la situación de Kylian, va a entrenarse solo esta tarde para ver si puede entrenar al final con el grupo. Nos queda un día para tomar la decisión", aseguró sobre el campeón del mundo.

Pochettino indicó que seguirán apostando por el sistema de juego que introdujo desde la llegada al equipo en diciembre pasado, porque "es el que da confianza a los jugadores", aunque reconoció que ante el City será difícil tener el balón.

"Ellos llevan ya cinco años con esa filosofía de juego y sabemos que tendremos fases en las que nos tocará sufrir. Nosotros buscamos más equilibrio entre la transición y la conservación del balón. Pero cuando lo tengamos, tendremos que ser agresivos y aprovechar las ocasiones", indicó.

Pochettino reconoció que el resultado de la ida les obliga a "correr algunos riesgos", pero indicó que su reto es "estar preparados para adaptarse a las diferentes circunstancias" porque el rival "es muy inteligente y sabe adoptar estilos distintos".

Pase lo que pase, el entrenador argentino señaló que el PSG viene elevando el nivel y que hace años que llama a las puertas de la Liga de Campeones, de la que el año pasado alcanzó la final.

"Es un gran desafío estar en la final, junto al Mundial es el torneo más importante, es algo increíble, lo que buscamos es estar en este nivel. Nuestro objetivo es ganar la Liga de Campeones y para eso hay que estar arriba. Llevamos años que llegamos lejos", señaló.

"Mañana esperamos jugar un gran partido y llegar a la final que nos abra la puerta del título. Es lo que todos los jugadores tiene en la cabeza ahora", agregó.

Pochettino relativizó la ventaja psicológica que supone que sus jugadores ya saben lo que es jugar una final, mientras que el City todavía no ha alcanzado esa fase.

"Si jugamos mejor que ellos supongo que pasaremos, si no, seremos eliminados. Hay que ser más fuertes mentalmente y futbolísticamente", comentó.

Al igual que su colega Pep Guardiola, Pochettino afirmó afrontar el duelo "con tranquilidad", sabiendo que alcanzar las semifinales es algo ya muy complicado que pocos clubes pueden permitirse.

"Hay que mantener la calma, jugar bien y tratar de ser mejores, es la única forma de ganar", dijo.