Perú reorganiza su vacunación tras inmunizar más de 160.000 el fin de semana

Lima, 3 may (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este lunes una reprogramación en su plan nacional de vacunación, en vista del incremento de la inmunización logrado el fin de semana, con más de 160.000 dosis aplicadas, y de las 700.000 vacunas de Pfizer que recibirá semanalmente el país a partir de este mes de mayo.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó en una rueda de prensa que el último fin de semana se alcanzó los 122.273 adultos mayores de 70 años vacunados en Lima y el Callao, lo que significó un incremento del 60 % sobre la cifra planeada inicialmente.

Asimismo, en otras 23 regiones del país hubo 44.210 inmunizados, con lo cual se logró la vacunación de 166.483 adultos mayores en todo el territorio.

Hasta la fecha, Perú tenía a poco más de un millón de personas vacunadas, la mayoría personal de salud, fuerzas armadas y policía, y adultos mayores de 80 años.

SE APLAZA VACUNACIÓN EN LIMA

Ugarte informó que la programación de los próximos tres días en Lima será aplazada hasta el fin de semana porque también ha habido cambios en los vuelos aéreos que traerán las 700.000 dosis semanales de Pfizer.

"Unas 350.000 dosis llegarán los viernes y los sábados otras 350.000, eso va a ser en todo mayo, y en forma creciente irá incrementándose en junio", indicó el ministro.

La reprogramación se aplicará solo en Lima y Callao, no modifica a las regiones, pero es un reajuste para "avanzar mucho más rápido", subrayó el titular de Salud.

INGRESAN CASOS GENÉTICOS, EXTRANJEROS E INDÍGENAS

Horas antes, el presidente peruano, Francisco Sagasti, había anunciado que ingresarán en forma prioritaria en el plan de vacunación aquellas personas que "tienen problemas genéticos y aquellos que tienen dificultades de esta naturaleza desde su nacimiento".

"Luego seguiremos con las personas que no tienen enfermedades de alto riesgo, como por ejemplo, (los que necesitan) diálisis o que están con tratamiento activo contra el cáncer", afirmó el mandatario.

Ugarte explicó que se va a incorporar a los grupos de comorbilidades o condiciones especiales, como Síndrome de Down, y a los pueblos indígenas, a los que se inmunizará por comunidades enteras.

Entre los motivos de incremento de los vacunados el pasado fin de semana, Ugarte mencionó que "1.784 adultos mayores no acudieron a sus citas previas y han venido esta vez", hay personas que residen actualmente en Lima y estaban registradas en otras regiones, y también a los extranjeros residentes en la capital peruana.

"Ya hemos empezado a vacunar, no teníamos la cantidad exacta, a los extranjeros residentes en Perú, han empezado a aparecer en nuestras estadísticas, son residentes y tienen que ser vacunados como cualquier ciudadano", expresó el ministro.

MEDIO MILLÓN DE SINOPHARM

Respecto a las vacunas de Sinopharm con las que Perú tiene un acuerdo por 38 millones de dosis, Ugarte dijo que, con el anuncio de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre su eficacia en menores de 59 años, se van a acelerar los trámites para recibir un segundo lote.

"Esta certificación que la OMS está haciendo nos permite resolver la información que estaba pendiente, con esta información muy importante (...) se emitirá el registro pendiente para solicitar mayores lotes de esta misma vacuna", aseveró.

La cancillería peruana ha tramitado un pedido de 500.000 dosis, que han sido ofrecidas por Sinopharm para los próximos días, indicó Ugarte, aunque sin fecha precisa.

Sobre la vacunación a los voluntarios que participaron en los ensayos clínicos de ese laboratorio en Perú, el ministro indicó que la Universidad Cayetano Heredia está a cargo del proceso de importación de las dosis necesarias para inocular a ese grupo de personas, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Salud.