Perú.- Fuerza Popular y Perú Libre no llegan a un acuerdo para celebrar los 4 debates electorales propuestos por el JNE

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha informado este domingo que Fuerza Popular, el partido político de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, y Perú Libre, formación del otro aspirante a la Presidencia Pedro Castillo, no han logrado llegar a un acuerdo para celebrar los cuatro debates electorales propuestos.



Tal y como ha explicado el órgano en su cuenta de Twitter, "tras concluir la cuarta reunión entre el JNE y los representantes de las agrupaciones políticas Perú Libre y Fuerza Popular no llegaron a un acuerdo para la realización de los debates planteados por el JNE".



En este escenario, el JNE ha manifestado "su preocupación" y ha exhortado a las organizaciones políticas "a ponerse de acuerdo, lo antes posible, para el desarrollo de los debates electorales con la finalidad de que la ciudadanía conozca sus propuestas de cara a la segunda vuelta presidencial", ha agregado.



El secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, ya había adelantado que tal acuerdo no se había alcanzado porque Perú Libre había tenido "una posición muy cerrada", según ha precisado a 'Agenda Política'.



Según sus declaraciones, la fuerza política de Castillo --favorita en las encuestas-- solo quiere celebrar un encuentro antes de que se celebre la segunda vuelta electoral, prevista para el 6 de junio.



"Hoy incluso dijeron que el debate de Chota ya es uno y faltaría solamente otro más", ha indicado Galarreta en referencia a la postura de Perú Libre. "La semana pasada dijeron que el debate de Chota (celebrado este sábado) ya contaba como uno del JNE", algo que ha criticado porque ha recordado que fue Castillo quien eligió las características para la celebración de este debate.



Castillo y Fujimori se sitúan en polos opuestos del espectro político, lo que ha convertido a esta campaña en una de las más polarizadas de la historia reciente de Perú. Las encuestas publicadas en estas últimas semanas dan ventaja al líder izquierdista, pero el sondeo publicado este viernes por 'Gestión' y 'Perú 21' aumenta la intención de voto para Fujimori.



El candidato de Perú Libre se mantiene por delante con un 44 por ciento, mientras que Fujimori figura con un 34 por ciento. Los votos blancos y nulos rondan el 11 por ciento, por lo que podrían convertirse de nuevo en protagonistas de la jornada electoral.