Palestino y Newell's se ven las caras en Chile con la obligación de sumar

En la imagen, Germán ""el Mono"" Burgos, entrenador de Newell's Old Boys. EFE/Franco Trovato Fuoco/Archivo

Santiago de Chile, 3 may (EFE).- El Palestino chileno recibirá este martes al argentino Newell's Old Boys por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021, con la urgencia en ambos conjuntos de sumar puntos tras un comienzo de competición nada esperanzador.

La necesidad es más acuciante en el cuadro árabe, que debe ganar si quiere seguir con vida en la disputa por la clasificación a la siguiente etapa del torneo, y es que el "Tino" ya cayó por 2-0 frente al Libertad en Paraguay y 0-1 en casa ante el brasilero Atlético Goianiense.

Los dirigidos por José Luis Sierra no han logrado encontrarse con su fútbol, y su actual momento los tiene ubicados en la penúltima posición de la tabla local con solo cuatro unidades en cuatro fechas.

De reconocida fortaleza y dinamismo en el mediocampo y con la zona ofensiva comandada por el experimentado Luis Jiménez, Palestino buscará defender la localía ante un rival que también llegará golpeado.

El popular conjunto de "La Lepra" viene de caer por 3-0 en el clásico ante Rosario Central, tumbo que lo dejó ubicado en la onceava posición del grupo B del fútbol argentino con tan solo 10 unidades en 12 partidos jugados.

En su debut copero, "Los Leprosos" igualaron sin goles ante el brasilero Goianiense, sin embargo, su presentación como locales en el Coloso Marcelo Bielsa frente al Libertad de Paraguay terminó en una derrota por 1-3.

Newell's y Palestino ocupan el tercer y cuarto lugar de la tabla del grupo F, respectivamente, por lo que se jugarán puntos clave en el Estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua (centro) si quieren seguir con vida en la carrera por la clasificación.

Alineaciones probables:

- Palestino: Cristopher Toselli; Nicolás Berardo, Bruno Romo, Pablo Alvarado, Cristián Suárez; Sebastián Martínez, César Cortés; Jonathan Benítez, Bruno Barticciotto, Luis Jiménez; Juan Sánchez Sotelo.

Entrenador: José Luis Sierra

- Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Yonathan Cabral, Diego Calcaterra, Martín Luciano; Juan Pablo Freytes, Mauro Formica, Juan Sforza, Facundo Nadalín; Julián Marcioni, Luciano Cingolani, Ignacio Scocco.

Entrenador: Germán Burgos

Árbitro: será juez del partido el peruano Víctor Carrillo, apoyado por sus compatriotas Jonny Bossio, Raúl López Cruz y el boliviano Raúl Osorio.

Estadio: El Teniente, comuna de Rancagua, Región de O'Higgins, Chile.

Hora: 22:00 (02:00 GMT).