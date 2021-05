Operadores de Brasil arriesgan ser muy ‘hawkish’ sobre tasas

(Bloomberg) -- Los operadores brasileños de tasas han frenado sus apuestas más exuberantes para la reunión del banco central de esta semana. Un fortalecimiento de la moneda y la disminución de las preocupaciones por la inflación significa que también podrían tener que repensar sus apuestas para los próximos meses.

Hace aproximadamente un mes, el mercado de swaps estaba descontando la perspectiva de un aumento de un punto porcentual del Banco Central do Brasil en su reunión de mayo, a pesar de que los propios funcionarios habían señalado explícitamente los planes de un alza de tres cuartos de punto. Pero una inflación más lenta de lo previsto, una resolución del estancamiento presupuestario de la nación y un posterior fortalecimiento del real han permitido al mercado atemperar su visión para la reunión de este miércoles. Las opciones en el intercambio B3 ahora indican una mera probabilidad de 7% de un aumento de 100 puntos base, frente a un 34% el 24 de marzo.

Sin embargo, a pesar de que los descuentos de esta reunión se han quedado atrás, los operadores aún parecen estar muy por delante de los funcionarios en las perspectivas de junio y agosto. Están descontando probabilidades significativas de aumentos de 75 puntos base en cada uno de esos meses, lo que los deja vulnerables a la decepción. Esto se debe a que los responsables de formular las políticas han indicado que están tratando de adelantar el ciclo, por lo que las alzas posteriores podrían ser más pequeñas. También han señalado que no ven la tasa de referencia, actualmente en 2,75%, volviendo a un nivel neutral en esta ronda de ajuste, que generalmente se encuentra en torno a 5% o 6% en Brasil.

“Lo que se suponía que era una sorpresa hawkish que buscaba aumentar las alzas al principio para suavizarlas más adelante luego se convirtió rápidamente en un mercado que exigía mucho, mucho más”, dijo Alejandro Cuadrado, jefe de estrategia cambiaria latinoamericana de BBVA en Nueva York. Espera que el banco central “mantenga una orientación hawkish, pero continúe buscando un nuevo equilibrio”.

Los funcionarios han declarado en repetidas ocasiones que el reciente repunte de la inflación parece temporal, y pueden aprovechar la oportunidad para resaltar el aumento de precios más bajo de lo esperado en el último mes y reforzar un mensaje menos restrictivo. Los precios al consumidor aumentaron un 0,6% en los 30 días hasta mediados de abril, menos de un 0,65% pronosticado por los analistas, mientras que el ritmo de la inflación de marzo también estuvo por debajo de las estimaciones.

Quizás lo más importante, la resolución de una pelea entre la Administración y el Congreso sobre los planes de gasto está ayudando a aliviar la preocupación, a pesar de que los niveles de deuda aumentarán e impulsarán un repunte en la moneda. Con la disputa presupuestaria en el pasado, la atención de los inversionistas ahora se está volcando hacia la rápida mejora de los términos de intercambio de Brasil, con un aumento en el crecimiento mundial que impulsó un repunte en los precios de los productos básicos y respaldó la moneda.

Brasil se dirigía a su mayor superávit comercial mensual registrado en abril, según datos de los primeros 25 días del mes, con exportaciones que superaron las importaciones en US$8.900 millones durante ese período. Los datos del mes completo se publicarán el lunes.

El real se había fortalecido más de 5% desde su mínimo de mediados de abril hasta la semana pasada en torno a 5,4381 por dólar, y la previsión mediana de los analistas encuestados por Bloomberg sugiere que tiene que ir más lejos para fines de este año. Eso, a su vez, podría proporcionar un obstáculo para los riesgos de inflación, al frenar la necesidad de una respuesta más restrictiva del banco central, aunque la magnitud sigue abierta a debate.

“La reciente apreciación del real ayuda, pero no es suficiente para cambiar nuestra opinión de que no habrá una normalización parcial”, dijo Solange Srour, economista jefe de Credit Suisse en São Paulo. “Las ganancias del real están siendo seguidas por el aumento de los precios de los productos básicos, por lo que es poco probable que las expectativas de inflación del banco central bajen”.

